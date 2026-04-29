Usuarios de TransMilenio podrán planear mejores sus viajes tras nuevas renovaciones de ‘TransmiApp’

Luego de una serie de renovaciones para ofrecer un servicio de transporte púbilco más facil para los usuario, la aplicación oficial del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, Transmi[app] llegó con nuevas funcionalidades que permiten a los ciudadanos planear con antelaciones los viajes que realizan a sus determinados destinos.

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La aplicación, con las nuevas mejoras, fue realizada mediante un trabajo coordinativo entre Trasnmilenio S.A y el aliado tecnológico Maas. Su diseño actual permite que el usuario sea capaz de consultar las rutas que operan en tiempo real, puedan conocer el paradero actual de su bus y de esta manera realizar acciones ante la información adquirida para planificar sus recorridos.

La reciente actualización de la aplicación permite mejorar la cobertura de más de 1,6 millones de usuarios que utilizan constantemente Transmi[app] mensualmente. De acuerdo con la información otorgada por las entidades encargadas, a la fecha más de 2 millones de instalaciones se han realizado en dispositivos donde en el último mes se registró 17.819 instalaciones.

“El principal cambio es un nuevo planeador de viajes que es de talla mundial y se usa también en ciudades como Berlín y Dubái, que nos permite elegir la mejor ruta para ahorrar tiempo, reducir transbordos o caminata, y en general nos permite tener más tiempo con nuestras familias y calidad de vida”, comentó María Fernanda Ortiz, gerente general de TRANSMILENIO S.A.

Nuevos funcionamiento de la aplicación

Transmi[app] es utilizado como un planificador de viajes para los usuarios de Transmilenio. Por medio de la app que puede ser instalada en celulares, los ciudadanos podrán consultar sobre rutas, horarios, ubicación en tiempo real de buses troncales y zonales, paradas que se encuentren cerca, estaciones, el paso a paso para llegar al destino y las alternativas de viaje de acuerdo al gusto del pasajero.

Estas son las nuevas modalidades que ofrece Transmi[app] Foto: Getty Images

Dentro de las principales novedades que presenta la aplicación, se encuentra el nuevo planeador de viaje, el cual le permite al usuario definir un punto de origen y destino, buscar una dirección, ubicar en la app puntos directamente en el mapa y poder elegir posibles opciónes para su recorrido. Puede decidir entre elegir una ruta que lo lleve a su destino de manera más rapida, la que presente un menor costo, la que permita realizar menos trasborrdos, o que incluso rebaje los trayectos a píe.

Asimismo, el usuario podrá indicar la fecha y hora de salida que tiene previsto para que de esta manera Trasnmi[app] le otorgue las mejores opciones posibles.

La gerente General de Trasnmilenio, Maria Fernanda Ortiz, también recalcó que en la aplicación será posible recargar la tarjeta tullave mediante PSE, como acceder a la linea de atención 123 en casos de emergencia. Adicionalmente, se podrá consultar sobre el estado de tu saldo.

Otra novedad es sobre los mensajes push que da la aplicación ante cualquier caso de novedad o intervención que provoque un impacto en la orientación de las rutas hacia sus destinos. De esta manera, los usuarios podrán recibir notificaciones para saber qué alternativas tomar en cuanto ocurran estas situaciones.

La aplicación Transmi[app] es completamente gratuita y puede se instalada para dispositivos móviles en la App Store o en Google Play.