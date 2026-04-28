Una joven denunció a través de TikTok una presunta nueva modalidad de robo en estaciones de TransMilenio en Bogotá.

Según relató, todo ocurrió en la estación Ricaurte cuando, al parecer, varias personas intentaron acercarse de manera sospechosa a él y posteriormente le habrían acercado una sustancia que le provocó mareo inmediato.

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De acuerdo con el testimonio publicado en redes sociales, los hechos ocurrieron hacia las 4:00 de la tarde del pasado domingo 26 de abril mientras esperaba la ruta G43 con destino a San Mateo.

La mujer aseguró que inicialmente una señora de aproximadamente 40 años se le acercó abruptamente para preguntarle si el bus iba hacia Centro Mayor, situación que le generó desconfianza.

“Se me acercó demasiado y muy abruptamente, por lo cual se me hizo muy extraño”, contó la joven en el video, donde explicó que decidió ignorar a la mujer porque ya había notado a otras dos personas demasiado cerca de ella dentro del vagón.

Según su relato, cuando llegó el articulado, las tres personas intentaron rodearla y presuntamente empujarla para que subiera al vehículo. “Las tres personas se me rejuntaron muchísimo y me querían subir”, explicó.

La joven indicó que decidió no abordar el bus porque notó comportamientos extraños entre los sospechosos. Sin embargo, segundos después comenzó a sentirse mal tras percibir un fuerte olor similar a alcohol o perfume.

"Cuando respiré, sentí un olor raro y, apenas inhalé, me dio muchísimo mareo. La primera reacción que tuve fue: ‘Me drogaron’”, aseguró.

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Ante el temor, la mujer salió corriendo hacia otro vagón y pidió ayuda a una pareja que se encontraba en la estación. Según contó, mientras intentaba explicar lo ocurrido, las personas notaron unas “pepas naranjas” en su chaqueta, lo que aumentó aún más sus sospechas.

“Ellos me dijeron: ‘Tienes unas pepas naranja, quítate la chaqueta’. Apenas las vi dije: ‘Entonces sí, efectivamente me hicieron algo’”, relató entre lágrimas.

Posteriormente, fue auxiliada por personal de TransMilenio, policías y trabajadores identificados con chaquetas rojas, quienes permanecieron con ella hasta que llegó su madre a recogerla.

La joven aseguró que, aunque no le robaron sus pertenencias, cree que logró evitar una situación más grave por haber reaccionado rápidamente y buscar ayuda.

La denuncia vuelve a encender las alarmas sobre la inseguridad dentro del sistema masivo de transporte en Bogotá.

Según cifras reveladas por el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), entre enero y marzo de 2026 se registraron 3.372 denuncias por hurto dentro de TransMilenio, lo que equivale a un promedio de 37 casos diarios.

El panorama resulta aún más preocupante si se compara con las cifras generales de la ciudad. Mientras los robos en Bogotá habrían disminuido un 5,71 %, los hurtos dentro de TransMilenio muestran un incremento considerable. En total, en la capital se han reportado 30.862 denuncias por este delito en lo corrido del año.

Finalmente, la joven aprovechó el video para pedirles a los usuarios mantenerse alerta y desconfiar de comportamientos sospechosos.

“Siempre estén pendientes; si los tocan, sospechen inmediatamente y busquen ayuda. En Bogotá no podemos ser tan confiados”, concluyó.

#denunciapublica #alerta #modalidaddehurto #bogota ♬ sonido original - ... @annaaa_o.o ⚠️ ALERTA en TransMilenio Bogotá ⚠️ FECHA: Domingo 26 de abril del 2026 HORA: 4:00PM (1600 horas) LUGAR: Estación de Transmilenio de Ricaurte, Bogotá, Colombia. (Estaba concurrida la estación) HECHOS: Intento de hurto con modalidad de distracción y droga.. *3 personas actuando coordinadas (una mujer de aproximadamente 40 años era blanca, no tan alta tipo 1.55cm aproximadamente, de cabello rubio no tan fuerte. el hombre era moreno de aproximadamente 18 o 20 años tenía audífonos naranja y sudadera blanca, la mujer que iba con el era joven de aproximadamente 20 años también, iba de ropa negra y su cabello era rubio también y era blanca ella era alta tipo 1.65cm y el hombre un poco más bajita que ella *contacto físico sin consentimiento (me tocó el brazo derecho en la parte por el bicep) *intento de subirme al bus a la fuerza 😭😭 Hago este video para alertar a todos: Hoy quiero hacer una denuncia pública sobre algo que me pasó en la estación Ricaurte de TransMilenio en Bogotá. A las 4 de la tarde estaba sola esperando el G43 hacia San Mateo, cuando una mujer de aproximadamente 40 años se me acercó demasiado y me tocó el brazo con la excusa de hacerme una pregunta. Al mismo tiempo, había dos personas más muy cerca de mí, un hombre joven y una mujer, que nunca se alejaron. Cuando llegó el bus, los tres me rodearon completamente por ambos lados e intentaron hacerme subir. En ese momento se hicieron señales entre ellos.🥺🥺 Decidí no subirme. Tenía mucho miedo 😭😭 Después sentí un olor extraño en mi brazo, como a perfume o alcohol, y empecé a marearme muy fuerte.🥺🥺 Mi reacción fue salir corriendo a buscar ayuda y pedirle a unas personas que no me dejaran sola porque sentía que me habían drogado.😭 Gracias a esas personas y al personal de TransMilenio pude recibir ayuda y contactar a mi familia🙏. ⚠️ Si alguien se te acerca demasiado y te toca, aléjate. ⚠️ Si varias personas te rodean, no te subas al bus. ⚠️ Confía en tu instinto, incluso si no estás segura. ⚠️ Pide ayuda de inmediato, no te quedes sola. Esto no fue coincidencia, no se si solo querían robar o que querían esas personas 😭😭 Cuídense mucho, especialmente si están solos.😭😭 Gracias a todo el personal de Transmilenio y policía ⚠️🥺🙏Gracias a Diosito por llevarme bien a casa pese a todo 🥺🙏 #transmilenio