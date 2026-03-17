Inseguridad en TransMilenio sigue generando preocupación en Bogotá: “Viví una situación muy fea”

Uno de los temas que más genera discusión en la ciudad de Bogotá es la seguridad, pues en la capital miles de robos se registran diariamente, dejando una sensación de inseguridad importante que permea a los habitantes.

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TransMilenio, que hace parte del sistema de transporte masivo de Bogotá, se encuentra bajo la mira, dado que tanto en estaciones como en buses articulados se registran hurtos a personas de manera frecuente.

TransMilenio. Foto: TransMilenio

Recientemente, la concejal Diana Diago reveló cifras de robos en TransMilenio que dejan en evidencia la gran problemática de hurtos que se ha venido presentando en este sistema de transporte.

Mismos datos que también pueden servir para alertar a las autoridades de un tema que no es menor en la capital colombiana.

De acuerdo con lo mencionado en la página oficial de la concejal, se llegó a estas cifras con datos que fueron proporcionados por la Secretaría de Seguridad.

¿Qué día roban más en TransMilenio?

Según la información publicada por Diago, el día que más roban en TransMilenio es el viernes, cuando se presenta en promedio un hurto cada 26 minutos, registrándose cerca de 2,28 robos por hora.

Aunque el viernes es el día que registra la cifra más alta de robos, los datos de los otros días resultan igualmente preocupantes.

El miércoles se presentan cerca de 2,15 robos por hora; los martes, 2,07 robos por hora; los jueves, 2,06 robos por hora; los lunes, 1,72 robos por hora; los sábados, 1,57 robos por hora, y en el último puesto, como el día que registra menos robos, está el domingo con 0,84 robos por hora.

Disminución de presencia policial en TransMilenio

La concejal también indica en el informe publicado que, pese a las cifras de robos que se hacen evidentes, el pie de fuerza policial se ha reducido de manera drástica, siendo esto contradictorio con las medidas que se pueden tomar desde los organismos competentes.

La funcionaria pública, teniendo en cuenta datos de la Policía Nacional, señaló que en enero de 2025 la fuerza policial era de 882 efectivos, mientras que en diciembre se llegó a 283.

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Por su parte, Alejandro Gómez, usuario frecuente del sistema TransMilenio, compartió con SEMANA un desagradable suceso que tuvo que vivir en uno de los buses articulados.

En su relato, Gómez contó que luego de abordar uno de los buses en la estación de TransMilenio de la Calle 45, le tocó vivir “una situación muy fea”, cuando un sujeto que presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva intentó sacarle el celular del bolsillo; sin embargo, el celular se enredó y cayó al suelo, truncando de ese modo el robo.

El usuario indicó que, a raíz de situaciones como estas, le da “miedo andar de noche”; dice también que está “desconfiando de la gente” y que “eso es feo y muy triste”.

TransMilenio bajo la mira por robos diarios. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil: @BogotaTransito

La concejal Diago apeló directamente al alcalde Carlos Fernando Galán, recordando las promesas de campaña proferidas por el mandatario: “Carlos Fernando Galán prometió en campaña que en tres meses recuperaría la seguridad en TransMilenio. Han pasado dos años y la delincuencia sigue desbordada. Es hora de que el alcalde tome cartas en el asunto y que no les siga mintiendo a los bogotanos que creyeron en él”.