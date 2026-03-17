La capital de nuestro país es reconocida por su diversidad cultural, debido a ser el principal centro de convergencia migratoria en Colombia, atrayendo personas de todas las regiones, etnias (indígenas, afrodescendientes, mestizos) y culturas, tal como lo explica la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá. Y también por su actividad económica a nivel turístico, alcanzando en 2025 el récord de visitantes, con 14 millones de personas durante el año, según datos del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

La ‘pequeña Europa’ de Bogotá: el barrio que guarda edificaciones únicas y pocos saben por qué están ahí

Estas razones, sumadas a ser el centro económico, político y social de Colombia, han llevado a la firma aseguradora InsureandGo a calificarla dentro de su ranking de las mejores ciudades para los viajeros.

En ese marco, Bogotá fue destacada como la ciudad más “auténtica” del mundo para los viajeros, según el Travel Authenticity Index que evaluó diferentes destinos a partir de percepciones y experiencias registradas por usuarios.

El avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad se ve reflejado en este ranking. Foto: ProColombia

De acuerdo con el informe, la capital obtuvo una calificación perfecta de 100 en el índice de autenticidad, superando a ciudades como Lima, Taipéi, Mascate y Quito.

El reconocimiento hace parte de un estudio que analizó más de 1.3 millones de opiniones y reseñas de viajeros publicadas en la plataforma de Google Maps, con el objetivo de identificar qué destinos ofrecen experiencias consideradas genuinas y alejadas de propuestas turísticas estandarizadas.

Los criterios evaluados fueron los siguientes:

La percepción de autenticidad en la experiencia del visitante, es decir, qué tan fiel es la ciudad a su identidad cultural, social y gastronómica.

La presencia de experiencias únicas dentro del destino, un aspecto en el que Bogotá destaca por su amplia oferta cultural, que incluye museos, teatros, eventos y actividades urbanas.

La diversidad de la oferta turística, con una combinación de escenarios históricos, culturales y naturales, que permiten a los visitantes acceder a experiencias distintas dentro de una misma ciudad.

El nivel de interacción social que pueden tener los visitantes en el destino, el cual se vincula con la posibilidad de vivir experiencias cercanas a la cotidianidad de los habitantes.

Panorámica de Monserrate, uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad. Foto: Invest in Bogotá.

“Este reconocimiento confirma que Bogotá es una ciudad que se vive de manera auténtica. Aquí los viajeros encuentran cultura, historia, gastronomía, naturaleza y, sobre todo, la calidez de su gente. Seguiremos trabajando para fortalecer una oferta turística diversa, sostenible e innovadora que permita que cada visitante se sienta en Bogotá como en casa”, señaló la directora de Turismo Bogotá, Ángela Garzón.

Este no ha sido el único escalafón en el que la ciudad se ha destacado últimamente, por ejemplo, en el listado “World’s Best Cities 2026”, elaborado por la firma Resonance Consultancy, la capital se ubicó en el puesto 51 entre las mejores ciudades del mundo, tras escalar 30 posiciones frente al año anterior.