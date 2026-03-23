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Ranking de los países más felices del mundo 2026: Colombia no está en el top y este es el puesto que ocupa

El listado mostró las posiciones que ocupa cada país y también reveló cuáles son los menos felices.

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Redacción Mundo
23 de marzo de 2026, 10:56 a. m.
Ranking de los países más felices del mundo. (Imagen de referencia)
Ranking de los países más felices del mundo. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images/iStockphoto

Por lo general, el bienestar de millones de personas suele evaluarse a partir del crecimiento económico de su país o del poder de sus fuerzas militares. No obstante, también existe una clasificación que mide el nivel de felicidad de las naciones.

¿Cuál es el país con más biodiversidad de Latinoamérica en 2026?

De acuerdo con información que se conoció recientemente, ya existe un nuevo ranking de los países más felices del mundo en este 2026, mostrando variaciones inesperadas.

El Informe Mundial sobre la Felicidad 2026 fue elaborado por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford, junto con la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU y Gallup. Allí se presenta el panorama mundial, con detalles basados en redes sociales y conexiones sociales que determinan la percepción del bienestar en general.

Este año, Finlandia encabezó el ranking mundial por noveno año consecutivo, con una puntuación promedio de 7,764 sobre 10. La sorpresa fue Costa Rica, que ascendió al cuarto puesto.

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Por su parte, la mayoría son países europeos, lo que destaca el estilo de vida que se lleva en este continente.

  1. Finlandia 
  2. Islandia
  3. Dinamarca
  4. Costa Rica
  5. Suecia
  6. Noruega
  7. Países Bajos
  8. Israel
  9. Luxemburgo
  10. Suiza

¿Qué lugar ocupó Colombia?

Según la información oficial, Colombia quedó por fuera de los primeros lugares de este listado, ubicándose en el lugar número 68, con una calificación de 6.040 en la medición global.

Latinoamérica únicamente conservó a Costa Rica en este top, dejando al resto muy alejados del top 10.

¿Cuáles son los países menos felices?

En cuanto a los países menos felices, el informe arrojó un listado específico, ubicando de nuevo a Afganistán en el último lugar.

  1. Tanzania
  2. Egipto
  3. República Democrática del Congo
  4. Líbano
  5. Yemen
  6. Botsuana
  7. Zimbabue
  8. Malawi
  9. Sierra Leona
  10. Afganistán