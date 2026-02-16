¿Cuál es el país con más biodiversidad de Latinoamérica en 2026?

América Latina siempre se ha destacado por la gran biodiversidad que tienen sus 20 países, entre los cuales seis están entre los más biodiversos del mundo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cerca del 60 % de la vida terrestre, marina y de agua dulce del planeta se encuentra en esta región.

Esto se debe, en gran parte, a la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo, con una extensión de aproximadamente 7 a 7,4 millones de kilómetros cuadrados. Asimismo, regiones como la Patagonia, los pastizales, la cordillera de los Andes y los arrecifes de coral son espacios clave para la conservación.

En este sentido, el ranking es liderado por Brasil. Con una extensión de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, el gigante sudamericano alberga 133.000 especies, lo que representa entre un 15 % y un 20 % de la biodiversidad mundial.

Además de poseer un amplio territorio de la selva amazónica, Brasil concentra el 20 % del agua dulce del mundo, así como extensos humedales, bosques, sabanas y campos, donde crecen cerca de 44.000 especies de plantas, muchas de ellas endémicas.

En segundo lugar se encuentra Colombia, que, con menos de la mitad del territorio de Brasil, es uno de los países más biodiversos del mundo. Se estima que existen aproximadamente 80.000 especies registradas, de las cuales 8.537 son endémicas, incluidas 84 aves, 63 mamíferos y más de 6.200 plantas y líquenes, según el Ministerio de Ambiente.

Los departamentos con mayor cantidad de especies son Antioquia (21.895 especies), Valle del Cauca (18.030) y Meta (17.022). Asimismo, se estima que Colombia cuenta con el 4 % de las reservas de agua dulce del mundo.

Por otra parte, el tercero en la lista es Ecuador. Aunque es el más pequeño del escalafón, es catalogado como uno de los países megadiversos, término desarrollado por el investigador Russell Mittermeier en 1997.

En este país sudamericano, gran parte de las especies se encuentran en las islas Galápagos, donde existen entre 10 y 12 especies únicas de tortugas.

Asimismo, Ecuador cuenta con numerosos volcanes, lagos y una porción de la selva amazónica, lo que le permite albergar el 9 % de las especies de ranas del mundo y más de 400 especies de mamíferos.

El siguiente en el ranking es México. Con diversos ecosistemas como costas, desiertos, selvas tropicales, bosques templados y manglares, el país alberga una gran cantidad de especies.

Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, más del 45 % de las especies de anfibios y reptiles son endémicas. Además, se estima que el Golfo de California es hogar del 40 % de las especies de mamíferos marinos del mundo.

Por último, Perú cierra la lista de los países más biodiversos de Latinoamérica. Con tres regiones naturales ―los Andes, la costa del Pacífico y la selva amazónica―, el país ocupa el primer lugar en diversidad de mariposas diurnas, el tercer lugar en aves y anfibios y el cuarto en mamíferos.