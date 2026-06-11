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Donald Trump frena los bombardeos contra Irán y habla de avances en las negociaciones

La decisión se produjo en medio de nuevos esfuerzos diplomáticos para reducir la tensión regional.

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Redacción Mundo
11 de junio de 2026 a las 1:12 p. m.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Alex Brandon

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la suspensión de los ataques contra Irán que estaban previstos para esa misma noche y aseguró que se avanza hacia un posible acuerdo con las máximas autoridades iraníes.

A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó: “Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes, he (…) cancelado los ataques y bombardeos que estaban previstos contra Irán esta noche”.

Trump también sostuvo que las negociaciones cuentan con un amplio respaldo regional. “Las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas”, escribió, al mencionar entre los participantes a los países del Golfo, Turquía e Israel.

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