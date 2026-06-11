Donald Trump frena los bombardeos contra Irán y habla de avances en las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la suspensión de los ataques contra Irán que estaban previstos para esa misma noche y aseguró que se avanza hacia un posible acuerdo con las máximas autoridades iraníes.
A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó: “Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes, he (…) cancelado los ataques y bombardeos que estaban previstos contra Irán esta noche”.
𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗣𝗼𝘀𝘁𝘀 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗼𝗻 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 - 𝟬𝟭:𝟮𝟴 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟲.𝟭𝟭.𝟮𝟲— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 11, 2026
🚨BREAKING: President Trump says he has suspended the bombings on Iran due to "that discussions with the Islamic Republic of Iran have been brought to the… pic.twitter.com/k2jXarYHDg
Trump también sostuvo que las negociaciones cuentan con un amplio respaldo regional. “Las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas”, escribió, al mencionar entre los participantes a los países del Golfo, Turquía e Israel.
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