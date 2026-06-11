Irán: las sanciones y la guerra disparan los precios de los alimentos

Las autoridades de Irán tratan de aliviar la presión sobre los consumidores con vales de comida y un aumento del salario mínimo. Sin embargo, la inflación hace estragos y a muchos iraníes les cuesta llegar a fin de mes.

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Las condiciones de vida de los ciudadanos de Irán se están volviendo más difíciles a medida que la guerra y las sanciones se suman a años de dificultades económicas. Las autoridades iraníes han introducido aumentos salariales y vales de comida para intentar proteger a los hogares de bajos ingresos, pero muchos iraníes afirman que estas medidas no son eficaces para contrarrestar el aumento de los precios.

En marzo, el salario mínimo mensual en Irán aumentó un 60 %, es decir, 166 millones de riales (equivalentes a 120 dólares o 104 euros). Sin embargo, para muchos hogares, el síntoma más evidente de la crisis no es la cifra de inflación general, sino la rapidez con la que cambian los precios más comunes. Un residente de Teherán dijo a DW que el arroz subió un 9 % en dos semanas.

Otros productos, como el helado, experimentaron aumentos similares. Según las autoridades, el programa de vales de alimentos tiene como objetivo aliviar la carga económica de las familias.

Dairy department of an Iowa grocery store. Foto: Getty Images

Sin embargo, muchos iraníes explican que las ayudas no han seguido el ritmo del aumento de los precio: los precios suben semana tras semana, mientras que los salarios se ajustan solo una vez al año. El mismo residente de Teherán afirmó que, desde que se implementó la política de vales de alimentos, el precio del pollo se ha duplicado con creces, mientras que el de la leche ha aumentado casi un 50 %.

El vale en sí, según el residente, se ha mantenido sin cambios. Algunos hogares, si les quedan ahorros, compran alimentos, detergentes y productos de higiene al por mayor y los almacenan en casa antes de que vuelvan a subir los precios.

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La abundancia y la escasez coexisten. La guerra con Estados Unidos e Israel ha exacerbado los problemas económicos que Irán ya padecía. Mientras que una solución al conflicto parece lejana, el suministro de petróleo, gas y fertilizantes sigue interrumpido. Esto es importante para los hogares iraníes, porque cuando el combustible, el transporte y las importaciones se encarecen, los costos se extienden a otros sectores.

El resultado es una economía donde la abundancia y la escasez coexisten. Puede que los estantes sigan llenos, pero para un número creciente de personas los precios vuelven los bienes inasequibles. Para muchos consumidores, el problema inmediato no es que las tiendas estén vacías, sino que su poder adquisitivo se ha desplomado.

A woman in a white shirt shops in a supermarket, looking at products in a refrigerated section. The bright light and modern setting convey everyday lifestyle and consumer choices. Foto: Getty Images

Incluso cuando el Estado aumenta el salario mínimo, esto importa poco en un mercado donde los precios fluctúan semanalmente, los subsidios pierden valor rápidamente y las familias comunes se ven obligadas a adecuarse a comprar menos y tomar decisiones difíciles.

El dueño de un supermercado en Irán, por ejemplo, confirmó a DW que ve a diario cómo los precios suben mucho más rápido de lo que la gente puede pagar. Los clientes que antes compraban varios kilos de arroz ahora compran mucho menos. Y la gente ya no puede comprar ni siquiera productos de primera necesidad en cantidades normales. Debido a años de inflación galopante, los precios de los productos comunes en Irán a menudo se venden en tomanes en lugar del rial oficial.

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Un toman, unidad informal que usan los iraníes para evitar la gran cantidad de ceros de la moneda oficial, equivale actualmente 10 riales, y si se tiene en cuenta que un kilogramo de arroz cuesta 3 millones de riales, convertirlo a tomanes facilita las transacciones cotidianas.

Sin embargo, dado que el rial sigue siendo la moneda oficial de Irán, existe una brecha de larga data entre la unidad oficial utilizada en los documentos gubernamentales y bancarios y la unidad usualmente utilizada por el público en la vida diaria.

Close-up of a woman's hand shopping for fresh organic healthy yoghurt along the dairy aisle in supermarket, reading the nutrition label on the pot. Routine grocery shopping. Healthy eating lifestyle. Making healthier food choices. Smart eating concept Foto: Getty Images

El comerciante contó a DW que es muy difícil sobrellevar que los niños entren a la tienda y pidan algo que cuesta 10.000 tomanes. Comprar algo con esa suma es prácticamente imposible. En todos sus años de actividad, nunca había visto a la gente tan desesperada por comprar lo más básico. Medicamentos y gastos médicos tienen prioridad sobre la alimentación Arzoo Karimi, analista económica radicada en Londres, declaró a DW que el costo mensual de asegurar el mínimo de calorías necesarias para una persona ha superado en Irán ya los 7 millones de tomanes (39 dólares), según cifras del Centro de Estadística de Irán.

En su opinión, eso significa que solo la comida puede consumir más del 70 % de los ingresos de un hogar de tres personas, dejando poco o nada para el alquiler, la atención médica o la educación.

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Para Karimi, es engañoso que las autoridades iraníes hablen de la abundancia de productos básicos en los estantes de las tiendas si la gente no puede permitirse comprarlos. Dado que el alquiler, los medicamentos y los gastos médicos suelen tener prioridad sobre la alimentación, las familias se ven obligadas a recortar su dieta poco a poco, explica.

Así que primero se eliminan las proteínas, luego los lácteos, e incluso los carbohidratos y el pan común se están convirtiendo en un serio desafío diario para muchas familias.