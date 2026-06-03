OCDE pronostica menor crecimiento económico global, por guerra en Oriente Medio. Así le irá a Colombia

Un entorno mundial complejo le podría poner piedras en el camino al nuevo gobierno en Colombia para cumplir los planes y promesas con las cuales, los candidatos a la presidencia intentan llegar a la Casa de Nariño.

La OCDE presentó nuevas proyecciones para la economía durante este miércoles 3 de junio, y lo que está pronosticando es que la guerra en Oriente Medio provocará un menor crecimiento y una mayor inflación en el mundo en 2026, principalmente, por sus efectos en el encarecimiento de la energía y los fertilizantes, según información de la agencia de noticias AFP.

Para Colombia, los números en 2026 serían de un 2,4 %, mientras que para el año entrante habría una ligera desaceleración, convergiendo hacia el 2,1 %.

De esa manera, la OCDE, frente a su informe de marzo, ahora rebaja sus proyecciones, pero establece dos hipótesis, señala AFP.

“El crecimiento pasará del 3,4 % en 2025 al 2,8 % del PIB en 2026 si las perturbaciones son limitadas en el tiempo, pero la desaceleración podría ser mayor este año, hasta el 2,1%, si se prolongan hasta 2027. En marzo, había proyectado un 2,9 %”, recordó la agencia.

Mathias Cormann, al presentar el informe titulado “bajo presión”, señaló que el choque energético derivado del conflicto en Oriente Medio es real y grave. Está generando un aumento de los costos y de la incertidumbre para los hogares y las empresas en todo el mundo.

Nuevas perspectivas de la economía, según OCDE Foto: OCDE

América Latina no es la más afectada por el conflicto

Aída Caldera, de la OCDE, fue la encargada de presentar los nuevos resultados. América Latina crecerá a un ritmo de 1,7 % en 2026, en parte, por los choques que llegan por el lado de los mercados financieros. “Las condiciones financieras son más restrictivas. Es más costoso endedudarse para las naciones, las empresas y los hogares”. De allí viene la presión para la estimación de un menor crecimiento.

Igualmente, la experta puso el tema de los fertilizantes, que, de mantenerse en los precios de hoy, se podrían trasladar hacia los precios de los alimentos, a través del aumento en el costo de las cosechas.

Con información de AFP