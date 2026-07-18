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Colombia tiene una de las tasas más bajas de propietarios de vivienda entre los países de la Ocde

El país está muy por debajo del promedio de esta organización.

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Redacción Confidenciales
18 de julio de 2026 a las 1:48 a. m.
Las políticas de vivienda han marcado profundas diferencias en la tenencia de inmuebles.
Las políticas de vivienda han marcado profundas diferencias en la tenencia de inmuebles. Foto: Suministrada a El País

Ser propietario de vivienda es vital para la estabilidad financiera de las familias y el alcance de las políticas sociales. Sin embargo, un estudio entre países de la Ocde muestra que las mayores tasas de techo propio no están en las economías más ricas, sino en Europa del Este. Eslovaquia lidera, con 93,5 por ciento, seguida de Rumania, Croacia y China, todas por encima del 90 por ciento.

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Según Visual Capitalist, esto responde al legado socialista y a la privatización de viviendas estatales a precios de descuento tras la caída del comunismo. En contraste, Suiza registra 38,2 por ciento y Alemania, 41 por ciento, lo que revela el peso del alquiler y la política de vivienda en cada país. Colombia cierra la lista, con 36 por ciento, lejos del promedio de la Ocde, de 70,1 por ciento.