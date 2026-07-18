Declaración de renta 2026: estos son los topes definidos por la Dian y las sanciones por incumplir

Tal y como se acostumbra cada año, miles de contribuyentes se alistan para el proceso de declaración de renta, que es un trámite que se presenta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en donde se reportan ingresos, gastos, deudas y patrimonio del contribuyente, basado en el año fiscal anterior.

Colombianos a los que suplantaron y les sacaron un crédito tendrían salvavidas: esta es la ley que les permite no pagar la deuda

Sirve para que el Estado verifique su situación financiera y determine si debe pagar el impuesto de renta. Es importante que sepa que declarar no siempre significa pagar.

Tener un patrimonio superior a $224,1 millones o ingresos, consumos, compras o consignaciones por más de $69,7 millones durante 2025 puede obligarlo a declarar renta. Foto: Getty Images

Cada año se hacen distintos ajustes, tanto en las fechas como en los topes definidos para la declaración. Estos topes son los que detallan quiénes sí y quiénes no deben declarar renta. Aquí le contamos cuáles son los nuevos topes o requisitos para tener la obligatoriedad de declarar.

Contar con un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT al cierre de 2025, es decir, más de $224.096.000 .

. Registrar ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT durante 2025, equivalentes a $69.719.000 .

. Haber efectuado consumos con tarjetas de crédito por un valor superior a 1.400 UVT ( $69.719.000 ) en el transcurso del año.

) en el transcurso del año. Acumular compras y otros consumos que excedan las 1.400 UVT, correspondientes a $69.719.000 .

. Haber sido responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) con corte al 31 de diciembre de 2025.

Haber realizado consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por encima de las 1.400 UVT, es decir, más de $69.719.000.

El calendario para presentar la declaración de renta se organiza de acuerdo con los dos últimos dígitos de la cédula, según el cronograma establecido por la Dian. Foto: Getty Images

La entidad precisó, además, que para el año gravable 2025 la Unidad de Valor Tributario (UVT) fue fijada en $49.799, cifra que sirve como base para determinar estos topes.

Es importante tener en cuenta que la presentación y fijación de las fechas para presentar la declaración se hace de manera cedular. Es decir, se define a partir de los dos últimos dígitos de la cédula.

Banco de Talentos del Gobierno De La Espriella no sería igual que la CNSC: estas son las diferencias entre ambos

La Dian aseguró que es importante verificar con anticipación la información financiera y la documentación necesaria para surtir este proceso con éxito y sin dolores de cabeza.