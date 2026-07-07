¿Debe declarar renta este año? Conozca los requisitos, documentos y fechas clave para evitar sanciones

La declaración de renta es una de las obligaciones tributarias más importantes para los contribuyentes en Colombia. Tanto las personas naturales como las jurídicas deben verificar si cumplen con los requisitos establecidos por la Dian para determinar si están obligadas a presentar esta declaración, incluso si es la primera vez que deben hacerlo.

¿Cuándo estará disponible la información exógena para la declaración de renta? La Dian dio primeros indicios

El primer paso es contar con el Registro Único Tributario (RUT). Quienes aún no lo tengan deben realizar el proceso de inscripción para obtener este documento.

Asimismo, es indispensable reunir toda la información que respalde los movimientos financieros del año, como extractos bancarios, comprobantes de consignaciones, inversiones, recibos y demás soportes necesarios para elaborar la declaración.

Este es el calendario de declaración de renta expedido por la Dian. Foto: Dian

También es obligatorio incluir el detalle del patrimonio y las obligaciones financieras con corte al 31 de diciembre de 2025, incluyendo bienes, activos y deudas, acompañados de los documentos que acrediten cada uno de estos conceptos.

¿Cómo conocer los topes para presentar la declaración de renta?

Lo primero que se debe hacer es multiplicar el valor de la UVT por 1.400 unidades determinadas por la ley. Esto daría un valor de $73.323.600, cifra que sería el tope mínimo de ingresos para declarar renta en 2026. En todo caso, las personas deben consultar con un contador certificado para determinar si tienen la obligación o no de presentar la declaración.

Para facilitar este proceso, la Dian ofrece un simulador que permite verificar si el contribuyente supera los topes establecidos y, por tanto, está obligado a presentar la declaración de renta.

Una vez confirmada la obligación, el siguiente paso es diligenciar el formulario 210, el cual está disponible en el portal web de la DIAN junto con las instrucciones para su correcto llenado y presentación.

Para conocer la fecha límite de presentación, el contribuyente debe ingresar a la sección de “Declaraciones” en la página de la Dian y seleccionar la opción “Consulta de plazos y fechas de declaración”.

La temporada de cumplimiento tributario se convierte en un momento de dudas por parte de los contribuyentes, que buscan no errar al momento de presentar su declaración de renta ante la Dian. Foto: 123 Rf

Es importante cumplir con el calendario tributario, ya que presentar la declaración fuera del plazo puede generar sanciones económicas que aumentan según el tiempo de retraso. En caso de incumplir completamente con esta obligación, las multas pueden ser aún más severas.

Dian hace importante llamado a colombianos que declaran renta y otros impuestos: deben presentar información clave

Desconocer la fecha de vencimiento no constituye una justificación válida, puesto que la DIAN pone a disposición de los contribuyentes diferentes canales de consulta para verificar oportunamente el plazo correspondiente a la presentación de la declaración de renta.