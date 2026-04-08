Dian hace importante llamado a colombianos que declaran renta y otros impuestos: deben presentar información clave

Hace algunas horas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informó a los contribuyentes, a través de un comunicado, que a partir del mes de abril inician los vencimientos para la presentación de la Información Exógena Tributaria correspondiente al año gravable 2025.

Indicaron que los plazos para cumplir la obligación están definidos de acuerdo a la calidad del contribuyente, además del último o los últimos dígitos del NIT. De un lado, para los grandes contribuyentes, el calendario de vencimientos inicia el 28 de abril y se extiende hasta el 13 de mayo de 2026.

Esta fue la aclaración de la Dian sobre la información exógena. Foto: istock / semana

De otro lado, para personas jurídicas y naturales el periodo de vencimiento comenzará el 14 de mayo y finalizará el 12 de junio de 2026. La entidad precisa que es fundamental que los obligados consulten la fecha exacta que les corresponde para cumplir oportunamente con la obligación.

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Si usted desea consultar el calendario de vencimientos, tenga en cuenta el siguiente link.

Tenga en cuenta además que para facilitar el proceso, la Dian dispuso la Cartilla de Presentación de Información por Envío de Archivos 2026. Aquí encontrará el paso a paso detallado para el cargue de los formatos y especificaciones técnicas.

Esto es lo que debe saber sobre la información exógena en Colombia. Foto: ADOBE STORE / GETTY IMAGES

El calendario también especifica las fechas límite para reportes específicos, que se darán de la siguiente manera.

Registraduría Nacional: Primer día hábil de marzo.

Primer día hábil de marzo. Ministerio de Cultura (F. 2825): Primeros 15 días del mes siguiente a cada trimestre.

Primeros 15 días del mes siguiente a cada trimestre. Estados Financieros Consolidados y Enajenantes de Acciones: 30 de junio de 2026.

30 de junio de 2026. Alcaldías y Distritos (ICA): 31 de agosto de 2026.

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Una de las dudas respecto a la información exógena es la razón por la que es clave hacer el reporte. La Dian precisa que esta información es el conjunto de datos que personas naturales y jurídicas deben entregar sobre sus operaciones con terceros.

Estos son los vencimientos. Foto: Bani Gabriel Ortega

Es por ello que esta información es el motor que permite a la DIAN generar las declaraciones sugeridas de renta, realizar cruces de información exactos para detectar inconsistencias y fortalecer el control a la evasión y el contrabando.