Dólar cerró con precio en mínimos que no se veían desde el 2019: precio oficial del 12 de junio

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 12 de junio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.455, lo que significó una reducción de $ 58 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.513.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 18, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.473.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.511, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.452. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.475.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,249 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 779,72.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,11 % llegando a las 99,737 unidades.

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad Foto: Getty Images

BM reduce su previsión de crecimiento de la economía global por la guerra en Irán

El Banco Mundial redujo el jueves su previsión de crecimiento de la economía global a su nivel más bajo desde la pandemia del covid-19, a causa de la expansión en todo el mundo de los efectos de la guerra en Medio Oriente.

El crecimiento mundial caerá al 2,5% en 2026, en comparación con el 2,9% del año anterior, con una inflación que promediará el 4%, señaló el prestamista multilateral en su informe Perspectivas Económicas Globales.

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La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha disparado los precios de la energía, provocando una inflación más pronunciada, con el potencial de mayores costos de endeudamiento a medida que los bancos centrales intentan contener el fuerte aumento de los precios.

El BM señaló que estaba poniendo a disposición de inmediato hasta 60.000 millones de dólares para los países en desarrollo más duramente golpeados por la crisis.

Agregó que esa cifra podría aumentar a 100.000 millones de dólares en un plazo de 15 meses.

El Banco Mundial reduce su previsión de crecimiento de la economía global por la guerra en Irán Foto: Getty Images/iStockphoto

“En respuesta al choque actual, estamos proporcionando liquidez donde se necesita ahora, y estamos preparados con financiamiento adicional, garantías y soluciones del sector privado si las presiones se intensifican”, dijo Ajay Banga, presidente del Banco.

Las previsiones de crecimiento para dos tercios de las economías del mundo se han revisado a la baja en el nuevo informe con respecto a enero de este año.