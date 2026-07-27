La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, es una de las entidades del gobierno más importantes. Es la encargada de recaudar los impuestos, controlar las aduanas y cuidar la seguridad fiscal del país. Sin embargo, esas no son las únicas funciones de este organismo responsable del recaudo tributario.

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Cada cierto tiempo, la entidad hace subastas para vender mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono, obteniendo recursos para la Nación y garantizando transparencia. Estos bienes provienen de sus labores de control o procesos de cobro coactivo.

Las ofertas por los vehículos se recibirán a través de la plataforma El Martillo, del Banco Popular, durante los días establecidos para la subasta. Foto: ADOBE STORE / GETTY IMAGES

Recientemente se conoció una nueva subasta que se llevaría a cabo durante los próximos días. Esta ofertaría vehículos desde los 2 millones y habría disponibles desde motocicletas hasta camionetas y otros bienes a un bajo valor.

Es importante que tenga en cuenta que el proceso de venta solo se abre durante unos días y que este surte de manera virtual mediante la plataforma establecida por la Dian.

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Tenga en cuenta aquí cuáles son las referencias que se están subastando actualmente:

Dos motocicletas minicross High Per (modelo DB709) – $2′000.000 (precio por ambas).

– $2′000.000 (precio por ambas). Cinco motocicletas minicross High Per – $5′000.000 (precio por las cinco).

– $5′000.000 (precio por las cinco). Cuatrimoto Kayo (modelo A150), año 2020 – $5′500.000.

– $5′500.000. Dos cuatrimotos Kayo (modelo SPACE1 KD70), año 2020 – $6′000.000 (precio por ambas).

año 2020 – $6′000.000 (precio por ambas). Cuatrimoto Kayo (modelo AU150), año 2020 – $6′000.000.

año 2020 – $6′000.000. Cuatrimoto Kayo (modelo AU180) , año 2020 – $8′000.000.

, año 2020 – $8′000.000. Dos cuatrimotos Kayo (modelo A125), año 2020 – $9′000.000 (precio por ambas).

año 2020 – $9′000.000 (precio por ambas). Cuatrimoto Kayo (modelo AU200) , año 2020 – $9′000.000.

, año 2020 – $9′000.000. Cuatrimoto Kayo (modelo A250), año 2020 – $12′000.000.

año 2020 – $12′000.000. Cuatrimoto Kayo (modelo A300), año 2020 – $14′000.000.

Los precios de salida incluyen lotes de motocicletas minicross, cuatrimotos Kayo y vehículos de carga y pasajeros. Foto: Captura El Martillo - Banco Popular.

18 motocicletas minicross High Per (modelo DB701) – $18′000.000 (precio por las 18).

– $18′000.000 (precio por las 18). Camioneta Renault Koleos, modelo 2011 – $19′900.000.

modelo 2011 – $19′900.000. 19 motocicletas minicross High Per (modelo DB701) – $19′000.000 (precio por las 19).

– $19′000.000 (precio por las 19). Motocicleta Yamaha, modelo 2013 – $31′076.000.

modelo 2013 – $31′076.000. Camión Chevrolet NQR tipo estacas, modelo 2013 – $36′670.000.

modelo 2013 – $36′670.000. Camioneta Renault Koleos, modelo 2011 – $19′900.000.

modelo 2011 – $19′900.000. Motocicleta Yamaha, modelo 2013 – $31′076.000.

modelo 2013 – $31′076.000. Camión Chevrolet NQR tipo estacas, modelo 2013 – $36′670.000.

Si usted desea acceder a la subasta, lo que debe hacer es ingresar a la plataforma de El Martillo, del Banco Popular, entre las 2:30 de este 27 de julio y el 31 de julio del 2026.

Debe seleccionar el artículo que más le atraiga de este catálogo, subastar el precio que crea conveniente y esperar hasta que finalice la subasta para saber si fue el ganador.

La subasta busca comercializar bienes bajo custodia de la Dian mediante un proceso virtual y abierto a los interesados. Foto: 123rf