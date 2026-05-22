Artistas colombianos al alza: una escultura se vendió en más de 6.500 millones y reapareció un gran paisajista en el mercado

Recientemente, obras de artistas colombianos han despertado el interés de diferentes coleccionistas que han decidido comprarlas por altas sumas de dinero.

La sorprendente cifra en que se vendió el cuadro que Fernando Botero cambió por dos paquetes de cigarrillos

El pasado 21 de mayo, en la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo una subasta en ‘Bogotá Auctions’. En ella se ofrecieron distintas piezas que llamaron la atención por su rareza.

Entre las que se destacó la pieza “reina” de la subasta: el cuadro que Fernando Botero le cambió al coleccionista Efrén Ossa por dos paquetes de cigarrillos. También se ofrecieron obras de artistas como Emma Reyes, Fanny Sanín, Omar Rayo, entre muchos otros.

Sin embargo, a nivel internacional también se registró una importante venta que sigue posicionando al arte colombiano en un lugar de suma importancia dentro del mercado global.

¿Cuáles fueron las obras que sorprendieron al mercado?

Caballo (2008), escultura de Fernando Botero, alcanzó un precio de 1.778.000 dólares. En pesos colombianos, más de 6.500 millones. La pieza se remató en Christie’s.

El Poeta (1987) de Fernando Botero , alcanzó en Christie´s la cifra de 1.270.000 dólares, cerca de 4.670 millones de pesos.

, alcanzó en la cifra de 1.270.000 dólares, cerca de 4.670 millones de pesos. La Calle (2013) de Fernando Botero , alcanzó en Christie´s los 889.000 dólares, más de 3.270 millones de pesos.

, alcanzó en los 889.000 dólares, más de 3.270 millones de pesos. El Balcón (1999) de Fernando Botero , alcanzó en Christie´s los 660.400 dólares, cerca de 2.400 millones de pesos.

, alcanzó en los 660.400 dólares, cerca de 2.400 millones de pesos. La Plegaria (1949) de Fernando Botero , la obra que el artista cambió por dos paquetes de cigarrillos, se remató en Bogotá Auctions por más de 400 millones de pesos, incluyendo la comisión.

, la obra que el artista cambió por dos paquetes de cigarrillos, se remató en Bogotá Auctions por más de 400 millones de pesos, incluyendo la comisión. Niña con flores (1960), de Fernando Botero , se remató en Bogotá Auctions por más de 310 millones de pesos, incluyendo la comisión.

, se remató en Bogotá Auctions por más de 310 millones de pesos, incluyendo la comisión. Acrílico N.º 4 (1979), de Fanny Sanín , alcanzó un precio de más de 155 millones de pesos en Bogotá Auctions, incluyendo la comisión.

, alcanzó un precio de más de 155 millones de pesos en Bogotá Auctions, incluyendo la comisión. Variaciones sobre Felipe el Próspero (1991) , de Juan Cárdenas, llegó en Bogotá Auctions a más de 90 millones de pesos, incluyendo la comisión.

, de Juan Cárdenas, llegó en a más de 90 millones de pesos, incluyendo la comisión. Sin título (1945), de Emma Reyes , alcanzó más de 36 millones de pesos en Bogotá Auctions , incluyendo la comisión, siendo una de las artistas con mayor crecimiento en el mercado reciente.

, alcanzó más de 36 millones de pesos en , incluyendo la comisión, siendo una de las artistas con mayor crecimiento en el mercado reciente. Huella del viento (2009), del vallecaucano Omar Rayo, alcanzó más de 30 millones de pesos en Bogotá Auctions, incluyendo la comisión.

Niña con flores (1960), Fernando Botero . Foto: Bogotá Auctions API

Pese a los grandes precios alcanzados por las obras anteriormente referenciadas, un cuadro de Alfredo Ortega que alcanzó más de 5 millones de pesos, incluyendo la comisión, generó gran expectativa luego de que rebasara ampliamente el precio estimado que había fijado la misma casa de subastas.

El cuadro que Fernando Botero cambió por dos paquetes de cigarrillos será subastado en Bogotá: SEMANA tiene los detalles

Este artista fue el padre de una de las historiadoras del arte más importantes con las que ha contado Colombia: Carmen Ortega Ricaurte. En medio de la subasta, la directora de ‘Bogotá Auctions’, Charlotte Pieri, dijo: “Alfredo Ortega es uno de los grandes representantes de la escuela de la Sabana (...) no tan conocido como otros, pero igual de mucha relevancia, y estamos muy felices de tenerlo por primera vez en subasta, especialmente porque sus obras son superescasas en el mercado”.

Con esta venta se marca el inicio de la reaparición de obras de Ortega en el mercado del arte, prometiendo un elevado interés por parte de los coleccionistas y una reivindicación histórica merecida para el artista.