La revista Time Out publicó su esperado ranking de las mejores ciudades del mundo entero para los amantes del arte y la cultura, y la lista tiene de todo: clásicos europeos que confirman su reinado, una Gran Manzana que nunca decepciona y, para orgullo de la región, dos ciudades latinoamericanas que se ganaron un puesto entre las grandes.

¿Cuáles son los hoteles más lindos del mundo? De Hong Kong a Colombia

La lista es el resultado de una encuesta a más de 24.000 personas de más de 150 ciudades en el mundo, junto con las contribuciones de los expertos y editores de la revista.

Dentro de lo que se evaluó no se tomó solo la oferta de museos, teatros y conciertos musicales, sino también el arte callejero, cine local y festivales tradicionales, tomando en consideración los precios de las entradas o el acceso gratuito.

Las tres primeras ciudades que encabezan la lista son Londres, seguida de París y Nueva York, lo cual no sorprende.

El Teatro Apollo y el Teatro Lyric en el West End, en Shaftesbury Avenue, en la Ciudad de Westminster, en el centro de Londres, Inglaterra. Foto: Getty Images

La capital británica se coronó gracias a su combinación inigualable de museos gratuitos de élite, una escena teatral que tiene cientos de opciones en el West End y una oferta musical que va del jazz clásico al rock estruendoso, todos los días de la semana.

París, aunque quedó en segundo lugar, logró algo que ninguna otra ciudad consiguió: fue la única en recibir un puntaje unánime de 100 % de los encuestados por su variedad artística y cultural.

El Louvre, el Musée D’Orsay y otros espacios de vanguardia hacen de la ciudad una experiencia donde el arte lo invade todo, desde la pintura hasta la moda.

Museo de Louvre, en París, Francia. Foto: AP

Nueva York, que quedó en el tercer puesto, tampoco tiene nada que probar, pues sus museos recibieron el más alto puntaje, con el 85 % de los participantes elogiando instituciones legendarias como el Metropolitano, el MoMa, el Whitney, el Guggenheim y el Museo de Brooklyn.

Ahora, lo que más emociona son las dos ciudades latinoamericanas que entraron al selecto grupo: Sao Paulo y Guadalajara.

Brasil ocupó el séptimo lugar y fue catalogado como uno de los más importantes epicentros de las artes visuales. Cuenta con el MASP, el MAM y una variedad de arte urbano que conquista. Además, el 58 % de los encuestados aseguró que lo mejor de la cultura paulista es la música en vivo.

Museo de Arte de Sao Paulo Foto: Getty Images

Guadalajara, por su parte, se ha convertido en la capital del arte de México, con decenas de galerías, museos, estudios y espacios públicos, ocupando el puesto 14 en la lista. En la encuesta recibió un puntaje de un 86 % por calidad y de un 71 % por su asequibilidad. Sus murales de Orozco en el Instituto Cultural Cabañas, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, son solo uno de sus enormes atractivos.

Hoteles, turismo y conectividad: el negocio que sigue creciendo en Colombia

Las otras ciudades que completan la lista incluyen Berlín, Florencia, Cracovia, Copenhague, Atenas y Lisboa en Europa; Ciudad del Cabo, Marrakech y Cairo en África; Melbourne en Australia; y las ciudades asiáticas de Taipéi, Pekín, Jaipur y Chiang Mai. Este listado deja claro que el arte no tiene fronteras, y que América Latina ya juega en las grandes ligas.