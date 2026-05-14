Gobierno lanza cinco cursos virtuales para fortalecer el turismo responsable en Colombia

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que están a disposición de la ciudadanía cinco cursos virtuales, gratuitos y certificados, en turismo responsable, como parte de dos proyectos orientados a fortalecer las capacidades del sector y promover prácticas sostenibles en todo el país.

“La oferta formativa incluye contenidos en prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), buenas prácticas de turismo responsable, promoción y protección del patrimonio cultural y natural, prevención de la trata de personas y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en contextos de viaje y turismo”, señaló la entidad.

Los cursos, de acceso libre, completamente virtuales, autónomos y con certificación para quienes los finalicen completamente, tienen una duración de hasta 40 horas.

Ranking oficial: estos son los cinco pueblos colombianos elegidos entre los mejores del mundo por particular característica

Esta estrategia proyecta beneficiar a 72.000 personas durante su primer año de implementación. Como parte de la actualización de contenidos, el curso de prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes incorpora nuevas temáticas relacionadas con riesgos digitales, ajustes normativos y herramientas para la identificación, prevención y denuncia de este delito.

“La ciudadanía interesada puede acceder a la plataforma de formación a través del enlace del curso virtual y sumarse a la construcción de un turismo más ético, responsable y consciente en Colombia”, subrayó el Ministerio.

Los cursos virtuales son de acceso libre y tienen una duración de hasta 40 horas. Foto: Getty Images

¿Le gusta el turismo de aventura? A una hora de Bogotá, disfrute de la cascada más alta de Colombia haciendo estos planes

Best Tourism Villages 2026: Colombia abre convocatoria para escoger sus próximos referentes de turismo rural ante el mundo

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo abrió esta semana la convocatoria nacional para seleccionar los destinos que representarán a Colombia en Best Tourism Villages 2026, una iniciativa de ONU Turismo que reconoce los mejores destinos rurales que destacan por su modelo de turismo sostenible, la protección de su patrimonio cultural y natural, y el bienestar de sus comunidades.

“Esta convocatoria es una oportunidad para visibilizar los territorios que están haciendo del turismo una herramienta real de desarrollo, inclusión y transformación social”, señaló la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas.

La convocatoria está dirigida a municipios con vocación turística rural que promuevan el turismo como motor de desarrollo local y que cuenten con procesos orientados a la preservación de su identidad cultural, el fortalecimiento de sus economías y el bienestar de sus comunidades.

El programa Best Tourism Villages evalúa aspectos clave como la gestión del destino, la identidad cultural, el desarrollo del turismo rural, la gobernanza, la infraestructura, el desarrollo económico local y la calidad de vida de las comunidades, con el propósito de destacar territorios que impulsan el turismo rural como motor de desarrollo.

Cada país miembro de la ONU podrá postular hasta ocho destinos, que serán evaluados por ONU Turismo. Los resultados se darán a conocer en el segundo semestre de 2026.