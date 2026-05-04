Lanzan nuevo manual para simplificar la presentación de proyectos en el sector turismo: estos son los detalles

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fontur, presentó su nuevo Manual de presentación de programas y proyectos, que entró en vigor el pasado 1 de mayo, con el objetivo de fortalecer la estructuración, presentación y ejecución de iniciativas en el sector turismo.

“Este nuevo instrumento marca un avance significativo en la forma en que se conciben y gestionan las iniciativas turísticas en el país, al incorporar mejoras estructurales, conceptuales y operativas que buscan mayor claridad, eficiencia y transparencia en los procesos, facilitando además la participación de más actores de la cadena de valor del turismo en la formulación de proyectos”, señaló el Ministerio.

Y agregó: “En un contexto en el que el turismo atraviesa uno de sus mejores momentos en el país, esta actualización cobra especial relevancia. Hoy, en distintas regiones, históricamente olvidadas o afectadas por el conflicto armado, el turismo se ha consolidado como una de las principales apuestas del gobierno”.

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“Colombia vive un momento histórico en materia de turismo. Entre agosto de 2022 y febrero de 2026 hemos recibido más de 22,5 millones de visitantes no residentes, con un crecimiento histórico que refleja una transformación sostenida del sector. Este nuevo manual responde a ese crecimiento: estamos facilitando que más territorios, comunidades y actores del sector puedan estructurar proyectos de manera clara, eficiente y con enfoque en sostenibilidad e inclusión”, afirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales.

Entre los principales cambios, la entidad señala que el manual ya no se limita únicamente a proyectos, “sino que también incorpora el enfoque de programas, estableciendo una diferenciación clara entre ambos conceptos”.

“Asimismo, introduce nuevas categorías según el tipo de iniciativa. El documento también permite la estructuración de proyectos integrales, promueve la estandarización de la cofinanciación mediante nuevos porcentajes y optimiza la organización estratégica al pasar de siete a cinco líneas de intervención. En línea con las tendencias globales, el manual fortalece el enfoque en sostenibilidad e inclusión, al tiempo que define tipologías más específicas para orientar la formulación de iniciativas y establece un mayor control sobre los rubros financiables, garantizando un uso más eficiente de los recursos”, subrayó el Ministerio.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas. Foto: MinCIT/Ricardo Báez

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Adicionalmente, se incorpora un nuevo ciclo de gestión de proyectos, junto con “una nueva ficha de presentación, diseñada para simplificar y estandarizar la información requerida. El manual también incluye un glosario que unifica conceptos clave y mejora la comprensión por parte de los actores del sector”.