El transporte aéreo mundial se mantiene sólido pese a disminución de número de vuelos

El transporte aéreo mundial mantuvo un sólido desempeño en marzo con un aumento del número de pasajeros pese a la disminución del número de vuelos y de la guerra en Oriente Medio, anunció la organización del sector (IATA).

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El tráfico aumentó en marzo un 2,1 % interanual, mientras que la oferta se redujo un 1,7 %.

Esto se tradujo en un incremento del coeficiente de ocupación de los aviones, hasta el 83,6 %, es decir 3,1 puntos más que en marzo de 2025.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que agrupa a más de 360 aerolíneas de unos 120 países, destacó “marcadas diferencias regionales” debido a la guerra, que perturba el tráfico y el suministro de queroseno.

Las aerolíneas de Oriente Medio vieron caer su actividad un 58,6 % en marzo.

Pista Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento Foto: Guillermo Torres /Semana

En cambio, “fuera de Oriente Medio, la demanda aumentó un 8 %” durante el primer mes de esta guerra, celebró el director general Willie Walsh, citado en un comunicado.

“A estas alturas, el verano se perfila como un período de actividad normal para los viajes. Son noticias positivas”, agregó en la nota.

La IATA subrayó hasta qué punto el alza de los precios del queroseno y las posibles penurias en las regiones más dependientes de los países del Golfo —empezando por Asia y, en menor medida, Europa— complican las previsiones.

“Los costes extraordinariamente elevados del combustible se están trasladando cada vez más al precio de los billetes. Aunque esto aún no ha afectado al tráfico de marzo ni a las reservas hasta la fecha, está por ver en qué momento los precios elevados podrían empezar a cambiar el comportamiento de los viajeros”, comentó Walsh.

Incremento en frecuencias aéreas en Colombia

El fortalecimiento de la infraestructura aérea en Colombia es clave para el dinamismo del turismo nacional e internacional.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), durante el pasado mes de marzo se registró un incremento del 3,7 % en frecuencias internacionales semanales.

El mercado estadounidense lidera la oferta con más de 360 frecuencias, seguido de hubs regionales como Panamá, con 268 frecuencias y 43.000 sillas, y mercados clave como México, Perú, Ecuador y España, que entre los cuatro representan el 25,6 % del total de frecuencias.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, señaló que para las agencias de viaje ”una mayor conectividad representa nuevas oportunidades para fortalecer la comercialización de destinos, diversificar la oferta turística y responder a una demanda cada vez más dispuesta. Este crecimiento en las frecuencias es una herramienta estratégica indispensable para impulsar la competitividad del sector y fomentar el desarrollo de todas las regiones del país”.

A nivel interno, la integración turística se ve respaldada por una “robusta red doméstica de 6.8 mil frecuencias semanales directas, cubriendo 232 rutas operadas por 7 aerolíneas”.

“Se resalta que esta evolución positiva del mercado no solo mejora el acceso de los viajeros, sino que posiciona a Colombia como un referente en conectividad regional, permitiendo que las agencias continúen siendo el principal canal de asesoría y venta para un turismo más profesional y organizado", subrayó Anato.

Con información de AFP