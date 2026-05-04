¿En busca del chicharrón perfecto? Esta es la ruta imperdible de los piqueteaderos de Cajicá

Hablar de comida colombiana sin mencionar la picada no tiene sentido. Este plato o preparación es quizás la expresión más honesta de lo que significa comer bien en Colombia.

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Este plato puede tener diferentes presentaciones o ingredientes, pero casi siempre está el chicharrón que cruje, el chorizo que huele desde lejos, la costilla asada, la papa salada y criolla, la yuca frita, la morcilla y la arepa.

Los piqueteaderos son ese sitio donde se puede vivir y saborear lo que es realmente la comida auténtica colombiana, lejos de una realidad perfecta de redes sociales.

Son locales sin pretensiones, con brasa viva, mesas de plástico y una sazón que ningún restaurante de moda ha logrado copiar. En estos lugares no se cocina para Instagram, se cocina para calmar el hambre de los colombianos y turistas.

¿Dónde hay buenos piqueteaderos fuera o dentro de Bogotá?

Para vivir esta experiencia no hay que ir muy lejos desde Bogotá. Cajicá, a menos de una hora por la Autopista Norte, se ha convertido en uno de los destinos más queridos de la Sabana para los amantes de la picada.

El municipio tiene una ruta gastronómica no oficial pero totalmente real, donde los fines de semana las mesas se llenan desde el mediodía y las personas disfrutan de la comida que brindan los restaurantes.

Para los que todavía no conocen, o para los que conocen y quieren volver, estos son cuatro restaurantes que no pueden faltar en ese recorrido:

The Jungle Club

Este restaurante, ubicado en Cajicá es campestre y ofrece un tour gastronómico sin igual. En su menú tienen una gran variedad de entradas, picadas, parrillas, sopas, hamburguesas, patacones, menú infantil, bebidas (con o sin alcohol) y postres.

En cuanto a las picadas, los precios oscilan entre $55.000 (personal), $88.000 (para dos personas), $135.000 (para tres personas) y $192.000 (para 4 o 5 personas).

Estas picadas, en carne según el menú, tienen carne a la llanera, cerdo asado, chorizo y rellena.

@jeirecomienda Oiga íbamos por Cajicá, estabamos buscando un restaurante Campestre, me encontré este lugar llamado Club The Jungle. Y es que aquí probé una de la picadas más completas de carne de mamona, preparada por Wilson Caballero, quien hace 36 años está en este oficio, pues en su manos está la receta secreta de esta mamona. La picada para 5 personas lleva carne a la llanera, cerdo asado, chorizo, arepa boyacence, rellena, ají y guacamole. Los jugos muy ricos, les recomiendo el maracumango espectacular. Es un lugar para venir en familia, tiene zonas de saltarín, Play Ground, mesa de yoqui, number Balls, buggies. Las hamburguesas y los Dorilocos los recomiendo a ojo cerrado. Abren sábados, domingos y festivos desde las 11 am, reservas al 3125310810 - parqueadero gratuito. Próximamente tendrán Paintbal, Y si llego al final, muestre este y recibe de entrada una jarra de limonada o por comprar superiores a 200 mil le dan un descuento. Están ubicados camino a la rochela en Cajicá al lado de tambor y restaurante presencial. O fácil ponga Waze, pone Club The jungle y listo. Oiga y ustedes ya nos están siguiendo para más recomendados? #CapCut #piquete #campestre #restaurantecampestre #rellena #mamona #carn #cerdoasado #marrano #cajica #jungle #turismo #chorizo #planfamiliar @Plazoleta Campestre ♬ sonido original - jeirecomienda

Presidencial campestre

Ubicado en el Km 1.5 variante Cajicá - Zipaquirá, Camino la Rochela, este restaurante campestre y con ambiente familiar, también ofrece una gran variedad de comida que sirven sobre una parrilla de carbón.

Este restaurante vende picadas desde para dos personas, hasta para ocho, y viene con churrasco, costillas de cerdo, pollo a la parrilla, morcilla, chorizo, papa criolla, papa salada, yuca al vapor, envuelto, mazorca, plátano al horno y chicharrón.

Fundo llanero

Este reconocido restaurante queda ubicado exactamente en la Cl 9 Sur #5-163, en Cajicá y ofrece en cuanto a picadas tres opciones: picada M (2 personas), en $87.900; picada L (cuatro personas), en $134.900, y picada XL (6 personas), en $176.900.

En el menú, las personas pueden encontrar entradas, platos del día, carnes o medias carnes, platos a la carta, comida rápida, bebidas (con alcohol o sin alcohol) y postres.

El palco parrilla

El restaurante está ubicado en la Calle 246 #7-50 y ofrece únicamente dos opciones de picada: para dos personas por un valor de $109.000 y para cuatro personas, por un costo de $228.000.

La picada para dos personas tiene: carne de res, costilla de cerdo, pechuga de pollo, chorizo, morcilla, arepa de quedo, papa mixta y media porción de guacamole.

La picada para cuatro personas tiene: Carne de res, porción de costilla de cerdo, pechuga de pollo, porción de chicharrón, chorizo, morcilla, arepas de queso, papa mixta y porción de guacamole de 4 onzas.

Algo que se resalta en este restaurante es su chicharrón, que de acuerdo con Tulio Recomienda en su ‘Chicharround’, es uno de los mejores chicharrones que hay en Bogotá y sus alrededores.