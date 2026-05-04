Joyas escondidas en el pacífico del Valle del Cauca que ofrecen playas vírgenes, selva y experiencia inolvidable

El Pacífico del Valle del Cauca es uno de esos destinos que todavía no es tan conocido en el radar del turismo nacional e internacional. Esta es una región que la mayoría de los viajeros desconoce o asocia únicamente como un corredor hacia Buenaventura.

El idílico destino del Valle del Cauca que ha inspirado novelas, un paraíso que todos los turistas quieren visitar

Sin embargo, en este lugar se encuentra una franja de selva húmeda tropical que toca el océano.

Aquí, el turismo aún no ha borrado lo auténtico que es el territorio, lo que convierte cada visita en una experiencia genuina para quienes se atreven a explorar lo desconocido.

¿Qué lugares visitar en el pacífico del Valle del Cauca?

En ese paisaje escondido se esconden tres joyas turísticas que merecen toda la atención:

Ladrilleros

Tiene playas de arena oscura batidas por olas perfectas para el surf y rodeadas de vegetación.

¿Qué hay y qué se puede hacer?

Surf, playa, selva.

Playas de arena oscura.

Olas para surf.

Vegetación primaria.

Senderismo selvático.

La Barra

Es un rincón perfecto para las personas que buscan desconexión, que es casi virgen donde la selva llega hasta el mar y las ballenas jorobadas protagonizan un espectáculo natural entre julio y noviembre.

¿Qué hay y qué se puede hacer?

Ballenas y mar virgen

Playa casi virgen.

Ballenas jorobadas.

Selva hasta el mar.

Juanchaco

Es la puerta de entrada a este mundo acuático, con sus manglares, avistamiento de delfines y recorridos en lancha por canales bordeados de naturaleza salvaje.

Manglares y delfines.

Cultura.

Manglares y canales.

Avistamiento delfines.

Gastronomía local.

Cabañas comunitarias.

Estos son los encantos del pueblo del Valle del Cauca conocido como el ‘palacio de la cordillera’, un destino ideal para el ecoturismo

Cada uno de estos destinos ofrece tours de pesca artesanal, senderismo por senderos selváticos, gastronomía del Pacífico con sabores únicos a base de piangua, cangrejo y coco, y la posibilidad de pasar la noche en cabañas comunitarias que sostienen especialmente a las familias que viven en estos lugares.

Colombia se caracteriza por ser un país lleno de lugares turísticos, y por eso no hay que detenerse con los lugares más conocidos y populares a nivel nacional e internacional. El Pacífico del Valle del Cauca no es solo un destino, se asegura que es una invitación a descubrir Colombia en su estado más puro.