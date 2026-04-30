Tres destinos colombianos imperdibles en 2026, paraísos naturales para vivir experiencias cargadas de adrenalina

El territorio colombiano se caracteriza por ser biodiverso. Su ubicación geográfica y la presencia de ecosistemas en los que destacan selvas, montañas, páramos, desiertos y costas oceánicas, permiten encontrar una gran riqueza de flora y fauna a la que muchos turistas le dan un gran valor.

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Con su gran portafolio de riqueza natural, actividades como el avistamiento de aves, el senderismo, el ecoturismo comunitario y las expediciones en parques naturales son solo algunas de las experiencias que pueden tener los viajeros.

Lugares como la Amazonía colombiana, el Parque Nacional Natural Tayrona o la Sierra Nevada de Santa Marta ofrecen paisajes únicos que atraen a quienes se interesan por explorar entornos naturales únicos.

Sin embargo, en otras zonas del país también es posible encontrar destinos que resultan imperdibles y que 2026 debería ser el año para visitarlos y conocerlos. Se trata de Nuquí, en el Chocó; Caño Cristales en La Macarena, Meta, y el río La Miel, en Norcasia, departamento de Caldas.

Nuquí destaca por sus bellos paisajes naturales. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Nuquí en Chocó

Nuquí

Este es considerado un paraíso natural imperdible. Es un pueblo que se caracteriza por estar rodeado de selva tropical y playas vírgenes. Se le reconoce por su amplia biodiversidad, aguas termales naturales y porque es uno de los lugares ideales para el avistamiento de ballenas jorobadas, plan que puede hacerse entre los meses de julio y noviembre.

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Está situado en el Golfo de Tribugá, y es ideal para los turistas a los que les gusta practicar el ecoturismo y los deportes extremos. Allí se puede llegar por mar desde el puerto de Buenaventura o en avión desde Medellín o Quibdó, la capital del departamento.

Caño Cristales

Ubicado en el departamento del Meta, este sitio es considerado como una maravilla natural que deslumbra por su belleza, considerado como uno de los ríos más hermosos del mundo.

Caño Cristales, en el departamento del Meta, es considerado uno de los ríos más lindos del mundo. Foto: Getty Images

Se le conoce como el río de los cinco colores, llamado así porque a través de sus aguas cristalinas es posible observar tonos amarillos, azules, verdes, rojos y negros. Este milagro de la naturaleza se debe a la Macarenia clavigera, una planta acuática endémica que al contacto con los rayos del sol ‘pinta’ de hermosos colores a Caño Cristales. Allí se puede hacer senderismo, admirar la vegetación, relajarse y disfrutar de su ambiente tranquilo.

Río La Miel

Las aguas cristalinas de este afluente hídrico descienden de las montañas de Caldas para desembocar en el río Magdalena. Durante su travesía, se puede maravillar con sus caídas de agua, rápidos y pozos, ideales para nadar en medio del bosque.

Río La Miel en Norcasia, Caldas. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal Norcasia Caldas / API

Este es uno de los principales atractivos en el departamento de Caldas, especialmente en el municipio de Norcasia. Sus aguas se caracterizan por su color verde esmeralda y es una buena opción para los aventureros, porque allí es posible practicar actividades como el body rafting y el tubing.

En la primera, los viajeros descienden por los rápidos utilizando únicamente un chaleco salvavidas, mientras que en la segunda, lo hacen sobre un flotador similar a un neumático.

En los recorridos, los turistas pueden observar especies de fauna como el mono aullador, el águila pescadora y el martín pescador, lo que enriquece la experiencia de contacto con la naturaleza.