Los encantos naturales de Colombia son innumerables. En todas las regiones del país, los viajeros se encuentran con diversidad de atractivos que resultan únicos y que brindan experiencias auténticas.

En el departamento del Meta se encuentra uno de ellos. Se trata de La Macarena, un destino cuyos atractivos paisajísticos y modelo de turismo comunitario lo han convertido en uno de los destinos marca país más reconocidos y promocionados por Colombia en el mundo.

Información del Instituto de Turismo del Meta indica que el principal atractivo es Caño Cristales, considerado uno de los ríos más bellos del mundo porque debajo de sus aguas cristalinas se puede ver la amplia variedad de colores de las plantas acuáticas. En las partes altas y bajas del caño hay diez senderos que permiten la contemplación de este patrimonio cultural y natural.

Caño Cristales es considerado el río más hermoso del mundo por viajeros y expertos en turismo. Foto: Getty Images/iStockphoto

A este afluente se le conoce con diversidad de apodos como: el ‘río de los cinco colores’, ‘el arcoíris líquido’ y ‘el arcoíris que se derritió’, gracias a la gran belleza y tonalidades de sus aguas.

De igual forma, este municipio cuenta con el Raudal Angosturas I, una zona histórica y cultural situada en la vereda Bajo Raudal, sobre la cuenca del río Guayabero, que es la principal fuente de alimento y la ruta de desplazamiento más importante de los habitantes. Es un buen punto de contacto con la naturaleza.

Allí se han encontrado, además, vestigios arqueológicos de culturas que debieron habitar esta región antes de la colonización y que dejaron para la posteridad petroglifos que pueden apreciarse al visitar esta zona. Así mismo, los turistas pueden conocer la Ciudad de Piedra, célebre por las formaciones geológicas que la caracterizan.

El destino del Meta perfecto para acampar, hacer paseos en lancha y apreciar bellos atardeceres

Caño Cristalitos

La mencionada fuente indica que otro sitio recomendado en La Macarena es Caño Cristalitos, un pequeño río con las mismas características de vegetación y pigmentación de Caño Cristales.

En el camino a Caño Cristalitos se pasa por el sector de El Mirador, desde donde se aprecia la gran ribera del río Guayabero. Además, está el sector de Caño Piedra, un conjunto de las formaciones rocosas más antiguas del hemisferio, cuya edad se calcula en más de mil millones de años, así como la Loma de los Conejos, ideal para contemplar la vegetación del escudo guyanés y los paisajes de sabana.

El río Guayabero es uno de los atractivos naturales en La Macarena, Meta. Foto: Getty Images

Una opción más para los amantes de la naturaleza es el Salto Canoas, una caída de agua ubicada a 20 kilómetros del casco urbano por carretera, aunque también se puede llegar por vía fluvial a través del río Guayabero y Caño Yarumales.

En La Macarena también se puede visitar el Jardín Botánico, situado en la vereda La Esperanza, en donde predomina el ecosistema amazónico. Es un lugar destinado a la protección y conservación de la flora y fauna, así como a la investigación y a la educación ambiental. Los viajeros pueden realizar avistamiento de aves.