Cinco datos de Uzbekistán, país que enfrentará a Colombia en el Mundial 2026

Uzbekistán comenzó a ganar atención internacional no solo por su historia ligada a la Ruta de la Seda, sino también por el crecimiento de su selección de fútbol, el interés turístico por sus ciudades históricas y una identidad cultural marcada por símbolos, gastronomía y tradiciones de Asia Central.

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Ubicado entre Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y Afganistán, Uzbekistán es uno de los pocos países del mundo con doble condición mediterránea, es decir, sin salida al mar y rodeado únicamente por naciones que tampoco tienen acceso directo al océano. El territorio hizo parte de la Unión Soviética hasta 1991 y actualmente tiene a Taskent como capital política y económica.

Uno de los aspectos que más notoriedad le dio recientemente al país fue su selección de fútbol. Uzbekistán logró clasificarse por primera vez a una Copa Mundial de la FIFA tras asegurar su cupo para el Mundial de 2026. La FIFA explicó que la clasificación histórica llegó después de varios intentos fallidos en las eliminatorias asiáticas y confirmó que el equipo será dirigido por el italiano Fabio Cannavaro.

Los jugadores de Uzbekistán posan para una foto de equipo antes de su partido clasificatorio del grupo A de la Copa Mundial 2026 con Irán, en Teherán. Foto: AP

El combinado uzbeko, conocido como “Los Lobos Blancos”, aparece además entre las selecciones debutantes del Mundial 2026 junto a países como Jordania y Curazao. Distintos medios internacionales señalaron que la clasificación fue considerada uno de los mayores hitos deportivos en la historia reciente del país.

Otro de los símbolos más representativos del país es su bandera nacional, adoptada oficialmente el 18 de noviembre de 1991 tras la independencia de la Unión Soviética. La bandera tiene franjas azul, blanca y verde, separadas por líneas rojas, además de una media luna y doce estrellas blancas.

Según Britannica y Global Connect Uzbekistan, el azul representa el cielo y el agua, el blanco simboliza paz y pureza, mientras que el verde hace referencia a la naturaleza y la vida. Las doce estrellas están asociadas al calendario solar y a antiguas tradiciones astronómicas de la región.

La gastronomía uzbeka también se convirtió en uno de los mayores atractivos culturales para los viajeros. El plato más reconocido es el plov o palov, una preparación a base de arroz, carne, zanahoria y especias que suele servirse en reuniones familiares, bodas y celebraciones tradicionales. National Geographic señaló que existe un proverbio popular en Uzbekistán que resume la importancia del plato: “Si eres rico, come plov; si eres pobre, come solo plov”.

Además del plov, la cocina local incluye preparaciones como samsa, manti y shashlik, comidas tradicionales que suelen encontrarse en mercados y restaurantes de ciudades históricas como Samarcanda y Bujará. Algunos viajeros y guías turísticos incluso consideran a Uzbekistán como uno de los destinos emergentes para el turismo gastronómico en Asia Central.

La mezquita de Bibi Janum Foto: Imagen de LoggaWiggler en Pixabay

En materia de turismo, Uzbekistán se consolidó como uno de los países más asociados a la antigua Ruta de la Seda. Ciudades como Samarcanda, Bujará y Jiva conservan mezquitas, mausoleos y centros históricos declarados patrimonio cultural. El País destacó recientemente que Bujará cuenta con cerca de 2.000 monumentos históricos y mantiene una fuerte influencia de la arquitectura islámica medieval.

Actualmente, Uzbekistán continúa aumentando su presencia internacional gracias al turismo cultural, el crecimiento del fútbol y el interés global por los destinos históricos de Asia Central.