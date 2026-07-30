Cerca de Bogotá se encuentran destinos poco tradicionales, pero que son ideales para conocer, gracias a una amplia oferta de atractivos naturales, históricos y culturales que llaman la atención de propios y extraños.

El municipio de Cundinamarca que cautiva por sus paisajes y atractivos naturales; está a más de dos horas de Bogotá

En la larga lista de posibilidades se encuentra un pueblo que tiene nombre de cobija y del que no mucho se escucha hablar, pero que resulta una buena opción para hacer un plan diferente y salir de los sitios tradicionales que se encuentran más cercanos a la capital.

Se trata de Manta, ubicada a dos horas y media de Bogotá, en la provincia de Almeidas. Este destino invita a descubrir paisajes de montaña, quebradas cristalinas y escenarios naturales que inspiran tranquilidad y conexión con la naturaleza, según información de la Gobernación de Cundinamarca.

Sin duda, es un escenario especial para quienes disfrutan de las actividades al aire libre, pues cuenta con diversidad de senderos, páramos y lagunas en donde es posible vivir experiencias en un ambiente tranquilo. Por ejemplo, es un buen destino para hacer montañismo realizando recorridos por caminos rurales y paisajes que enamoran.

La Iglesia de San Joaquín es uno de los atractivos para visitar en Manta. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Cundinamarca/API.

Información de la Alcaldía indica que algunos de los sitios de interés son: la Iglesia San Joaquín, un ícono colonial que enmarca el corazón del pueblo; el Cerro y Laguna de la Petaca, en donde se puede hacer senderismo, respirar aire puro y disfrutar de vistas increíbles desde los 3.200 metros sobre el nivel del mar.

A estos se suma la Quebrada El Golpe, ideal para un paseo natural en familia o con amigos.

Así es el municipio de Cundinamarca de clima templado y diversos atractivos naturales; está a dos horas de Bogotá

Además de los planes en los alrededores del casco urbano, los viajeros pueden visitar la zona histórica del municipio conociendo los episodios que han marcado el devenir del mismo, sus batallas independentistas y tradiciones, además de visitar templos, talleres de artesanos, plazas y otros sitios emblemáticos.

La gallina criolla es uno de los platos típicos de Manta. (Foto de referencia). Foto: A.P.I.

Rica gastronomía

Otro aspecto para destacar es su gastronomía. Uno de los platos tradicionales de este municipio cundinamarqués es la reconocida gallina criolla acompañada de arepa campesina, un plato que conserva el sabor y la esencia de la cocina rural y que deleita a quienes llegan para degustar una receta que ha pasado de generación en generación.

Cada mes de octubre, Manta celebra el Festival Cultural, Turístico y Gastronómico de la Gallina con arepa campesina, una festividad que exalta sus tradiciones, su cultura y su riqueza gastronómica.

Las históricas cuevas con más de 200 años para visitar muy cerca de Bogotá, un destino místico y de gran valor cultural

Un encanto más se centra en sus artesanías elaboradas en materiales como fique, palma y madera, junto con los bordados tradicionales, expresiones que preservan la identidad y el talento de los artesanos locales, por lo que si se está de visita por este lugar es ideal aprovechar para llevar a casa uno de estos objetos y de paso ayudar a la economía de los habitantes del municipio.