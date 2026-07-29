El pintoresco rincón de lagos cristalinos que todos quieren visitar en Colombia; sorprende por su belleza y un gran mirador

Colombia es considerado un país de ensueño para visitar por su gran diversidad de paisajes en los que destacan sus océanos, playas de arena blanca, montañas andinas, selvas amazónicas, desiertos, páramos y pueblos coloniales que ofrecen experiencias para todo tipo de viajeros.

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Tanto nacionales como extranjeros tienen la posibilidad de vivir experiencias únicas y uno de los lugares que resultan imperdibles y que se ha consolidado como uno de los más visitados en Antioquia es Guatapé, siendo uno de los más emblemáticos del departamento. Sus principales atractivos son la Piedra del Peñol, el embalse, los recorridos en lancha y las coloridas calles con zócalos que se aprecian en el casco urbano.

Se le reconoce por ser un ‘pueblo en la montaña con un pedazo de mar en el corazón’ y ubicado a 81 kilómetros de distancia de Medellín. El portal Turismo Antioquia Travel indica que su nombre está relacionado con el recordado cacique Guatapé, que comandaba muchas de sus tierras.

Guatapé es un destino imperdible e icónico en Antioquia. Foto: Getty Images

Diversidad de atractivos

Los viajeros que se animan a visitar este municipio, ubicado en el oriente antioqueño, a menos de dos horas de Medellín y con una temperatura promedio de 22 grados centígrados, encuentran en este lugar una amplia oferta que resulta imperdible.

Uno de sus encantos icónicos es la Piedra del Peñol, que además se ha consolidado como uno de los miradores más imponentes y lindos de la región, desde donde es posible observar la majestuosidad del embalse de Guatapé, que se aprecia con sus aguas cristalinas que llaman a recorrerlas en lancha.

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Esta roca se caracteriza por ser un monolito de más de 200 metros de altura, a cuya cima se llega después de subir 740 escalones, recorrido que vale la pena porque al final se obtiene esa gran vista panorámica en la que también se aprecian las montañas que rodean este mágico destino.

Otro de los grandes atractivos de este pequeño destino antioqueño es su casco urbano. Allí los viajeros se encuentran con algo muy particular y es que sus casas están adornadas con coloridos zócalos en sus fachadas, los cuales representan la historia, las costumbres y la identidad de cada familia o negocio.

Los zócalos es las fachas de las casas es una de las perticularidades que muestra Guatapé. Foto: Semana

Caminar por sus calles, la Plaza de los Zócalos y el parque principal les permite a los turistas conocer la esencia del municipio mientras tienen la oportunidad de disfrutar de una variada oferta gastronómica y artesanal.

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Además, es un destino que ofrece experiencias para quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza. En sus alrededores hay hoteles y glampings con vista al embalse, senderos ecológicos, miradores y espacios para contemplar el paisaje.

Como resultado de esta combinación de aventura, cultura y tranquilidad, el municipio se ha consolidado como uno de los destinos imperdibles de Antioquia y de Colombia para todo tipo de viajeros.