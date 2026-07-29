Transporte aéreo crece en Colombia: 29 millones de pasajeros se movilizaron en el primer semestre de 2026

El transporte aéreo es uno de los principales motores de la conectividad, el turismo y la actividad económica del país.

De acuerdo con cifras de la Aeronáutica Civil, durante el primer semestre de 2026, 29 millones de pasajeros se movilizaron por vía aérea, lo que representa un crecimiento del 5,5 % frente al mismo periodo de 2025, mientras que el transporte de carga y correo alcanzó 505.775 toneladas, con un incremento del 5,6 %.

“Estas cifras evidencian la confianza de los viajeros, del sector productivo y de los mercados internacionales en Colombia como un destino competitivo, conectado y con mayores oportunidades para el desarrollo”, señaló la entidad.

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“El crecimiento registrado durante los primeros seis meses del año responde a una combinación de factores que han fortalecido el transporte aéreo nacional. La ampliación y consolidación de rutas, una oferta estable de servicios, mejores condiciones tarifarias para los usuarios y el dinamismo de la industria turística han permitido que cada vez más personas elijan el avión como medio de transporte para recorrer el país y conectar a Colombia con el mundo”, subrayó.

Vuelos nacionales e internacionales

En el mercado doméstico, el país movilizó 16,4 millones de pasajeros, equivalente a un crecimiento del 6,1 %, reflejando una mayor conectividad entre las regiones y un fortalecimiento del turismo interno.

Por su parte, frente a vuelos internacionales se mantuvo una dinámica positiva con un crecimiento del 4,8 %.

El Aeropuerto El Dorado. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Según la Aerocivil, esto es reflejo del aumento del turismo en Centro y Suramérica y por eventos internacionales que incentivaron los desplazamientos hacia y desde Colombia. “Este comportamiento ratifica el posicionamiento de Colombia como un destino cada vez más atractivo para visitantes extranjeros, que han descubierto en el país una verdadera experiencia, que a su vez ha contribuido a fortalecer la imagen positiva en los mercados internacionales”, destacó.

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Correo y carga

El desempeño del transporte de carga y correo “también refleja la confianza del sector empresarial y de los mercados internacionales en la infraestructura y la conectividad aérea colombiana”, de acuerdo con la Aerocivil.

Durante el semestre, se movilizaron 505.775 toneladas, impulsadas principalmente por el mercado internacional, que registró un crecimiento del 6,0 % hasta alcanzar 435.101 toneladas, fortaleciendo las cadenas logísticas, el comercio exterior y el comercio electrónico.

En el ámbito nacional, el transporte de carga alcanzó 70.674 toneladas, con un incremento del 3,1 %, comportamiento que “evidencia la importancia del transporte aéreo para garantizar el abastecimiento, la competitividad empresarial y la integración económica de las regiones”.