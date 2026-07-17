Treinta nuevas rutas aéreas se estrenarían en Colombia: Aerocivil recibió nuevas solicitudes para habilitarlas este año

La apertura de nuevas rutas aéreas y el fortalecimiento de la conectividad son factores clave para impulsar el desarrollo económico y social de un país. Una mayor oferta de vuelos facilita el turismo, dinamiza el comercio, atrae inversión, fortalece los negocios y mejora la competitividad de las regiones al reducir los tiempos y los costos de desplazamiento.
Además, permite integrar territorios que históricamente han tenido dificultades de acceso, lo que favorece el intercambio de bienes, servicios y conocimiento. En un contexto de creciente globalización, una red aérea más amplia también incrementa las oportunidades para las empresas y los ciudadanos y con ello desarrollar aspectos como el turismo, la logística y el comercio exterior.
Hace algunas horas, la Aeronáutica Civil anunció la posible apertura de 30 nuevas rutas aéreas, tras las múltiples solicitudes presentadas por varias aerolíneas.
Las rutas son tanto nacionales como internacionales y permitirían fortalecer la integración regional. La entidad aseguró que revisará cada propuesta para garantizar que pase por un proceso de evaluación técnica, operacional y administrativa antes de recibir la autorización correspondiente.
Los procedimientos que adelanta la entidad buscan que las aerolíneas cumplan con las condiciones de seguridad, capacidad operativa y demás exigencias regulatorias necesarias para la prestación del servicio.
Las empresas que solicitaron la apertura de las nuevas rutas son:
- Avianca
- Wingo
- JetSmart
- LATAM Airlines Colombia
- Copa Airlines
- JetBlue
- United Airlines
- Plus Ultra
- Viva Aerobús
- Uniworld Air Cargo
Las solicitudes presentadas contemplan nuevas conexiones entre varias de las ciudades más estratégicas del país, entre ellas:
- Bogotá – Cúcuta
- Bogotá – Bucaramanga
- Medellín – Pasto
- Barranquilla – San Andrés
En el ámbito internacional, estas son las rutas que se buscaría abrir:
- Bogotá – Monterrey (México).
- Bogotá – Córdoba (Argentina).
- Bogotá – Belém (Brasil).
- Bogotá – Maracaibo (Venezuela).
- Medellín – Caracas (Venezuela).
- Cartagena – Nueva York (Estados Unidos).
- Cartagena – Houston (Estados Unidos).
- Cartagena – Washington (Estados Unidos).
- Cali – Fort Lauderdale (Estados Unidos).
- Barranquilla – Fort Lauderdale (Estados Unidos).
- Bucaramanga – Aruba.
- Barranquilla – Aruba.
- Bogotá – Montego Bay (Jamaica).
- Medellín – Montego Bay (Jamaica).
- Medellín – Ciudad de Guatemala (Guatemala).
También se presentaron varias solicitudes para habilitar nuevas operaciones de carga aérea internacional hacia destinos como Venezuela, República Dominicana, Perú, Curazao y Aruba.