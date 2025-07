Avianca alcanza cifra histórica de 38 millones de pasajeros en 2024 y anuncia inversiones por US$808 millones

Dentro de las situaciones prioritarias que debe enfrentar El Dorado, hay un ejemplo claro para él: “Hoy estamos sin ayuda de aviación, en lo que llamamos categoría 3, que es cuando hay baja visibilidad, que pasa con frecuencia. El sistema de navegación no está funcionando desde hace casi un año. Entonces, si hay poca visibilidad en El Dorado, la operación para. Esto es aún más importante en El Dorado porque estamos en una región en la que el clima es complicado. Pero, más allá, aplaudimos cualquier inversión de largo plazo en El Dorado y ya existe el plan de El Dorado Max. La aviación en Colombia no va a parar. Si queremos asegurar que el crecimiento siga, necesitamos pensar también en el mediano y largo plazo, porque si no vamos a llegar en diez años a estar en una situación aún peor. Pero no podemos olvidar lo que se puede hacer hoy. Porque hablando de El Dorado Max, nos referimos a un periodo de ocho años. ¿Qué va a pasar entretanto? Son 46 millones de pasajeros que seguramente van a querer seguir creciendo”, explica Pedreira.