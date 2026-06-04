Avianca entregó detalles del vuelo de la Selección Colombia y del número de frecuencias para el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la Fifa 2026 comenzó, y Avianca entregó detalles sobre el desplazamiento del equipo y el robusto plan de conectividad que pondrá a disposición de los aficionados durante el torneo.

La compañía confirmó que transportó a los jugadores y al cuerpo técnico de la Selección Colombia masculina de mayores en un vuelo especial con destino a San Diego, Estados Unidos, donde el equipo disputará su último encuentro amistoso antes de iniciar su participación oficial en la cita orbital.

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El compromiso de preparación será frente a Jordania y servirá como el ensayo final antes del estreno de la Tricolor en Ciudad de México.

Tripulación de Avianca para el vuelo de La Tricolor. Foto: Avianca

El viaje se realizó a bordo de una aeronave de Avianca que luce un diseño conmemorativo alusivo a la Selección Colombia, una iniciativa con la que la aerolínea busca acompañar el sueño mundialista de millones de hinchas colombianos. La empresa destacó que el vuelo simboliza el respaldo al combinado nacional en uno de los momentos más importantes de su calendario deportivo.

“Nos llena de un profundo orgullo ser las alas que acompañan a la Selección Colombia en este momento. En Avianca seguimos trabajando para ofrecer una operación robusta y flexible que no solo acompaña a los deportistas, sino que también conecta de manera eficiente a los miles de hinchas que sueñan con acompañar a su equipo”, señaló Gabriel Oliva, presidente de Avianca Group.

Además del traslado de la delegación nacional, la aerolínea anunció un importante despliegue operativo para atender la alta demanda de viajeros que se espera durante el Mundial de 2026. La compañía informó que contará con más de 3.000 vuelos y cerca de 600.000 sillas disponibles para conectar a los aficionados con las ciudades sede del campeonato.

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Dentro de esta estrategia, Avianca operará rutas directas hacia 10 de las 16 ciudades anfitrionas del torneo, entre ellas Miami, Nueva York, Dallas, San Francisco, Los Ángeles, Boston, Ciudad de México, Monterrey y Toronto. Esta red busca facilitar los desplazamientos de los seguidores colombianos que planean acompañar a la Selección en territorio norteamericano.

La Tricolor viajó con destino a San Diego. Foto: Avianca

La aerolínea también confirmó un incremento en sus frecuencias mediante la incorporación de 1.800 sillas adicionales en rutas consideradas estratégicas.

El refuerzo estará concentrado en los trayectos entre Bogotá y ciudades como Miami, Dallas y Ciudad de México, así como en la ruta entre Quito y Nueva York, destinos que se perfilan como puntos clave de conexión para los aficionados durante la competencia.

Con esta expansión de capacidad y frecuencias, Avianca busca responder al aumento de la demanda generado por el evento deportivo más importante del planeta. La compañía aseguró que la combinación de una amplia red de conectividad, una operación flexible y una flota moderna permitirá ofrecer mayores alternativas de viaje para quienes seguirán de cerca la participación de la Selección Colombia.