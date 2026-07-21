Gobierno saliente defiende la agenda comercial con Venezuela y pide mantener los acuerdos

La ministra de Comercio, Industria y Turismo defendió la política de fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela y expresó su confianza en que el próximo Gobierno mantenga los instrumentos que, según afirmó, han permitido impulsar el intercambio económico entre ambos países.
En entrevista con Caracol Radio, la funcionaria aseguró que la relación comercial con Venezuela “es muy importante para Colombia” y destacó que actualmente el país registra un superávit comercial superior a los 100 millones de dólares.
Asimismo, sostuvo que la apertura de la frontera y la implementación de mecanismos de cooperación han beneficiado especialmente a las comunidades ubicadas en la zona limítrofe.
La ministra también se refirió a la decisión de la Corte de suspender los efectos del Acuerdo de Entendimiento para la Zona Económica Binacional y señaló que esa medida no afecta de manera significativa la agenda comercial.
Explicó que continúan vigentes otros instrumentos legales y financieros, como los acuerdos comerciales, las preferencias arancelarias, el ‘Plan Vallejo’, el régimen franco y las líneas de crédito de Bancóldex para facilitar las operaciones de exportación e importación entre ambos países.
Durante la entrevista con Caracol Radio, la funcionaria afirmó que el principal reto será que las próximas autoridades den continuidad a esta política.
“Es un tema de voluntad política”, manifestó, al considerar que ya existen las herramientas normativas necesarias para fortalecer la integración económica con Venezuela y apoyar a las comunidades fronterizas.
En su balance de gestión, la ministra también destacó los resultados alcanzados en materia de industrialización, turismo e inversión extranjera. Aseguró que el país deja una canasta exportadora más diversificada, con una mayor participación de bienes no mineroenergéticos, y señaló que el turismo se consolidó como uno de los principales generadores de divisas para Colombia.
Igualmente, afirmó que la industria manufacturera registró uno de sus mejores desempeños en los últimos años y que la inversión extranjera directa creció, con una mayor participación de sectores distintos al extractivo, especialmente los de manufactura, metalmecánica, química y automotriz.
Finalmente, reiteró que el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas fue una de las prioridades de la cartera, mediante programas de acceso al crédito, formalización empresarial y apoyo a la economía popular, medidas que, según indicó en Caracol Radio, contribuyeron al crecimiento del tejido empresarial y a la generación de empleo.