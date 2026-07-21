Economía

Gobierno saliente defiende la agenda comercial con Venezuela y pide mantener los acuerdos

La funcionaria afirmó que los acuerdos comerciales y financieros vigentes garantizan la continuidad de la relación económica.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

21 de julio de 2026 a las 7:22 p. m.
Venezuela Colombia comercio economia
Venezuela Colombia comercio economia Foto: Adobe Stock

La ministra de Comercio, Industria y Turismo defendió la política de fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela y expresó su confianza en que el próximo Gobierno mantenga los instrumentos que, según afirmó, han permitido impulsar el intercambio económico entre ambos países.

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En entrevista con Caracol Radio, la funcionaria aseguró que la relación comercial con Venezuela “es muy importante para Colombia” y destacó que actualmente el país registra un superávit comercial superior a los 100 millones de dólares.

Asimismo, sostuvo que la apertura de la frontera y la implementación de mecanismos de cooperación han beneficiado especialmente a las comunidades ubicadas en la zona limítrofe.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que la respuesta de Colombia ha sido estructurada, adecuada y diferenciada entre aquello que el país debe proteger y aquello que necesita mantener libre de gravamen.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó la actualidad del comercio entre las dos naciones. Foto: MinCIT/Ricardo Báez

La ministra también se refirió a la decisión de la Corte de suspender los efectos del Acuerdo de Entendimiento para la Zona Económica Binacional y señaló que esa medida no afecta de manera significativa la agenda comercial.

Explicó que continúan vigentes otros instrumentos legales y financieros, como los acuerdos comerciales, las preferencias arancelarias, el ‘Plan Vallejo’, el régimen franco y las líneas de crédito de Bancóldex para facilitar las operaciones de exportación e importación entre ambos países.

Durante la entrevista con Caracol Radio, la funcionaria afirmó que el principal reto será que las próximas autoridades den continuidad a esta política.

“Es un tema de voluntad política”, manifestó, al considerar que ya existen las herramientas normativas necesarias para fortalecer la integración económica con Venezuela y apoyar a las comunidades fronterizas.

En su balance de gestión, la ministra también destacó los resultados alcanzados en materia de industrialización, turismo e inversión extranjera. Aseguró que el país deja una canasta exportadora más diversificada, con una mayor participación de bienes no mineroenergéticos, y señaló que el turismo se consolidó como uno de los principales generadores de divisas para Colombia.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, destacó que esta decisión amplía oportunidades reales.(Imagen de referencia)
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales. Foto: X: @DianaMoralesR1

Igualmente, afirmó que la industria manufacturera registró uno de sus mejores desempeños en los últimos años y que la inversión extranjera directa creció, con una mayor participación de sectores distintos al extractivo, especialmente los de manufactura, metalmecánica, química y automotriz.

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Finalmente, reiteró que el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas fue una de las prioridades de la cartera, mediante programas de acceso al crédito, formalización empresarial y apoyo a la economía popular, medidas que, según indicó en Caracol Radio, contribuyeron al crecimiento del tejido empresarial y a la generación de empleo.