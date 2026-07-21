Cuáles son los multimillonarios que tienen los salarios más altos del mundo: estas son las increíbles cifras mensuales

Los multimillonarios del mundo son tema de conversación casi permanente, pues, además de representar a algunas de las principales empresas del planeta, con negocios en los sectores bancario, de la construcción y de los medios de comunicación, también despiertan interés por sus inversiones y por sus salarios.

Aunque muchas personas creen que sus salarios son una cifra abstracta o que están directamente relacionados con sus ganancias, lo cierto es que alcanzan montos elevados que generan un gran interés.

Las millonarias remuneraciones de estos líderes empresariales incluyen salarios, bonos e incentivos ligados al desempeño de sus compañías. Foto: Getty Images

Aquí le contamos quiénes son algunas de las principales figuras del mundo empresarial que devengan salarios con los que muchos sueñan.

El portal MyLogIQ presentó cuáles son los salarios más altos de algunos ejecutivos de reconocidos conglomerados en todo el mundo. El más alto, como era de esperarse, es el de Elon Musk, el hombre más rico del mundo y propietario de Tesla, X, Starlink y SpaceX. Según el informe, recibe cerca de 158.000 millones de dólares mensuales por su trabajo.

Por su parte, el segundo ejecutivo mejor remunerado es Shankh Mitra, de la empresa Welltower, quien percibe una remuneración total de 821 millones de dólares mensuales, equivalentes a cerca de 2 billones de pesos colombianos. En tercer lugar aparece George Kurtz, de CrowdStrike, con 248 millones de dólares devengados cada mes.

CrowdStrike, especializada en ciberseguridad, tiene a su director ejecutivo, George Kurtz, entre los ejecutivos mejor remunerados del mundo, con una compensación que asciende a 248 millones de dólares mensuales, según el ranking de MyLogIQ. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El cuarto lugar lo ocupa Hock Tan, de Broadcom, con un salario mensual de 205 millones de dólares. El quinto puesto es para David Zaslav, presidente de Warner Bros., quien recibe cerca de 165 millones de dólares al mes.

En el sexto lugar aparece Stephen Schwarzman, de Blackstone, quien recibe un salario mensual de 126 millones de dólares. En el séptimo puesto figura David Solomon, de Goldman Sachs, con un ingreso de unos 119 millones de dólares.

Por otro lado, en el octavo lugar está Nikesh Arora, de Palo Alto Networks, con un salario mensual de 100 millones de dólares.

El ranking de MyLogIQ reúne a algunos de los ejecutivos y multimillonarios con las compensaciones más altas del mundo. Foto: Getty Images