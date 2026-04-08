Universal Music es una de las disqueras más influyentes del mundo; en la industria musical es el sueño y la meta más ambiciosa para miles de artistas, por lo que causó mucho revuelo en Estados Unidos la propuesta oficial que hizo Bill Ackman, un reconocido multimillonario de Nueva York, para adquirir la empresa.

¿Vuelven las terapias de conversión de género en Estados Unidos? Corte Suprema toma decisión clave

El neoyorquino hizo pública su intención de comprar la disquera al emitir un comunicado que citan los medios estadounidenses, que revelaría que su propuesta incluye una oferta que ronda los $64.000 millones de dólares. Su empresa, Pershing Square Capital Management, envió la oferta este martes, en la cual se detalla el plan para adquirir Universal Music a finales de diciembre.

El multimillonario Bill Ackman estaría tras Universal Music. Foto: Getty Images

Ackman, quien es el consejero delegado de Pershing Square, explica en el comunicado que su empresa buscaría que la discográfica se fusione con la discografía y así crear New UMG, que a fin de año cotizaría en la bolsa de Nueva York.

Pershing Square Capital Management se describe en sus canales oficiales como un fondo de cobertura con sede en Nueva York que administra miles de millones de dólares en activos. The Guardian señala que su estrategia se basa en el “activismo inversionista”, que consiste en comprar participaciones importantes en empresas para presionar cambios en su gestión, con el objetivo de aumentar su valor en el mercado.

La fama de Ackman y su empresa se consolidó por apuestas de alto impacto. Uno de los casos más conocidos fue su inversión en Chipotle Mexican Grill, donde impulsó cambios corporativos tras una crisis sanitaria, logrando posteriormente una fuerte recuperación en el valor de la compañía.

¿Bill Ackman hizo la mejor inversión de la historia?

Sin embargo, no todos sus movimientos han sido exitosos. Ackman también es recordado por su millonaria apuesta en contra de Herbalife, a la que acusó de operar como esquema piramidal. Esta posición le generó pérdidas significativas y una batalla pública con otros inversionistas.

El multimillonario catapultó su reconocimiento en la pandemia del covid-19, ya que entonces los reportes financieros norteamericanos revelaron que Ackman obtuvo ganancias superiores a los 2.000 millones de dólares tras anticipar el impacto económico global del virus y apostar a la caída del mercado.

Estrellas que hacen parte de Universal Music actualmente

El catálogo de Universal Music reúne a estrellas globales de distintos géneros, desde pop hasta música urbana y rock, consolidando más del 30 % del mercado musical mundial, según los medios especializados.

Entre los nombres más destacados que actualmente hacen parte de su ecosistema musical están figuras como Taylor Swift, Drake y Billie Eilish, considerados algunos de los artistas más escuchados del planeta. Sin embargo, no son los únicos más relevantes.

The Weeknd

Kendrick Lamar

Olivia Rodrigo

Shawn Mendes

Ariana Grande

Sam Smith

J Balvin

Karol G