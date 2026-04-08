Universal Music es una de las disqueras más influyentes del mundo; en la industria musical es el sueño y la meta más ambiciosa para miles de artistas, por lo que causó mucho revuelo en Estados Unidos la propuesta oficial que hizo Bill Ackman, un reconocido multimillonario de Nueva York, para adquirir la empresa.
El neoyorquino hizo pública su intención de comprar la disquera al emitir un comunicado que citan los medios estadounidenses, que revelaría que su propuesta incluye una oferta que ronda los $64.000 millones de dólares. Su empresa, Pershing Square Capital Management, envió la oferta este martes, en la cual se detalla el plan para adquirir Universal Music a finales de diciembre.
Ackman, quien es el consejero delegado de Pershing Square, explica en el comunicado que su empresa buscaría que la discográfica se fusione con la discografía y así crear New UMG, que a fin de año cotizaría en la bolsa de Nueva York.
Pershing Square Capital Management se describe en sus canales oficiales como un fondo de cobertura con sede en Nueva York que administra miles de millones de dólares en activos. The Guardian señala que su estrategia se basa en el “activismo inversionista”, que consiste en comprar participaciones importantes en empresas para presionar cambios en su gestión, con el objetivo de aumentar su valor en el mercado.
La fama de Ackman y su empresa se consolidó por apuestas de alto impacto. Uno de los casos más conocidos fue su inversión en Chipotle Mexican Grill, donde impulsó cambios corporativos tras una crisis sanitaria, logrando posteriormente una fuerte recuperación en el valor de la compañía.
Sin embargo, no todos sus movimientos han sido exitosos. Ackman también es recordado por su millonaria apuesta en contra de Herbalife, a la que acusó de operar como esquema piramidal. Esta posición le generó pérdidas significativas y una batalla pública con otros inversionistas.
El multimillonario catapultó su reconocimiento en la pandemia del covid-19, ya que entonces los reportes financieros norteamericanos revelaron que Ackman obtuvo ganancias superiores a los 2.000 millones de dólares tras anticipar el impacto económico global del virus y apostar a la caída del mercado.
Estrellas que hacen parte de Universal Music actualmente
El catálogo de Universal Music reúne a estrellas globales de distintos géneros, desde pop hasta música urbana y rock, consolidando más del 30 % del mercado musical mundial, según los medios especializados.
Entre los nombres más destacados que actualmente hacen parte de su ecosistema musical están figuras como Taylor Swift, Drake y Billie Eilish, considerados algunos de los artistas más escuchados del planeta. Sin embargo, no son los únicos más relevantes.
- The Weeknd
- Kendrick Lamar
- Olivia Rodrigo
- Shawn Mendes
- Ariana Grande
- Sam Smith
- J Balvin
- Karol G