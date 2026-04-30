Millonaria transacción: Universal venderá el 50 % de su participación en Spotify

Hace algunas horas se conoció que la compañía Universal Music Group venderá la mitad de su participación en la empresa Spotify Technology S.A., reconocida plataforma de streaming conocida en todo el mundo. Adicional a ello, esperan aumentar su programa de recompra de acciones a 1.000 millones de euros.

La empresa aseguró que otra de las decisiones será lanzar un programa adicional de recompra de acciones de 500 millones de euros, una vez se complete la primera recompra anunciada en marzo.

La empresa autorizó, además de la recompra de acciones, que se reparta entre los artistas de acuerdo con las políticas de remuneración en la compañía.

Universal Music Group reportó ingresos por 3.400 millones de dólares en el trimestre, sin variación interanual en términos reportados. Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que la empresa considera que sus acciones están infravaloradas, dado su rendimiento empresarial y sus perspectivas. De acuerdo a las cifras reportadas, los ingresos de la compañía estuvieron en el orden de los $3.400 millones de dólares, sin cambios interanuales en términos reportados.

Su Ebtida cayó un 3,8 %, hasta unos 742 millones de dólares, pero subió cerca de un 3,9 % en moneda constante.

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La empresa reportó además que entre los artistas más vendidos en el trimestre se encuentran BTS, Taylor Swift, Olivia Dean, Morgan Wallen y la banda sonora de K-Pop Demon Hunters.

El Ebitda de la firma cayó 3,8% en cifras reportadas, aunque creció 3,9% en moneda constante. Foto: Getty Images

Es importante recordar que la empresa Universal ha registrado varios movimientos, pues a inicios de abril, el estadounidense Pershing Square, propiedad del inversor Bill Ackman, anunció una oferta de adquisición de la empresa, al considerar que el gigante de la industria musical estaba infravalorado por los mercados bursátiles.

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Propuso pagar en acciones y en efectivo, presentando una oferta de 30,40 euros (35,15 dólares) por acción de UMG, lo que sitúa el valor de la discográfica, cuyo catálogo incluye estrellas como Taylor Swift, The Weeknd y Lady Gaga, en unos 55.000 millones de euros (63.500 millones de dólares), según cálculos de AFP.

Entre los artistas más vendidos del trimestre destacan BTS, Taylor Swift y Morgan Wallen, según el reporte de la compañía. Foto: Adobe Stock