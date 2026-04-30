Destapan detalle previo a la captura de la suegra de la exreina Carolina Flores: “Tratando de evadir a las autoridades”

Desde hace algunos días, el caso de la exreina de Baja California, Carolina Flores, estremeció al mundo entero, pues fue asesinada a sangre fría según muestran los videos que quedaron registrados, por su suegra, Érika María Guadalupe Herrera Coriand.

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Érika María fue detenida en Venezuela tras permanecer prófuga durante dos semanas, luego de que se activara una ficha roja de Interpol y un operativo conjunto entre autoridades de ambos países.

Apenas se notificó el crimen, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México avanzó con velocidad en el caso y activó los mecanismos de cooperación internacional para dar con su paradero.

“La orden judicial fue clave para emitir la ficha roja de Interpol y lograr su localización en Venezuela”, citaron fuentes oficiales.

El crimen por el que es señalada ocurrió el 15 de abril en un apartamento de la colonia Polanco, en Ciudad de México. La víctima fue asesinada dentro del lugar, en un hecho que no fue denunciado sino hasta el día siguiente por el esposo, un retraso que ahora es motivo clave dentro de la investigación.

De acuerdo con las investigaciones que corren, fue Alejandro Sánchez quien contactó a la madre de la víctima para contar lo sucedido y pedir que Érika se entregara.

Carolina Flores, exreina mexicana que fue asesinada a mitad de abril de 2026. Foto: Tiktok @carolinaff444 - @c4jimenez / Montaje SEMANA

Mientras tanto, la presunta responsable ya había abandonado el lugar en taxi, dejando el arma en la cocina del departamento, lo que permitió a las autoridades empezar a reconstruir lo ocurrido.

Ese detalle también llevó a dar con el paradero del conductor como un testigo importante en la huida de Érika. Ahora, la señora permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas, mientras avanzan los trámites para concretar su extradición a México y enfrentar el proceso judicial.

Según se ha visto evidenciado por los reportes de prensa, Érika habría alquilado un lugar en el que vivir en la urbanización El Cigarral, en el municipio El Hatillo, y allí, habría permanecido escondida durante varios días.

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“Estuvo diez días escondida en una vivienda de Caracas, tratando de evadir a las autoridades”, indican fuentes citadas e información del diario El Universal de Venezuela.

En los informes de la investigación, las autoridades señalaron que la víctima de presunto feminicidio tenía varias heridas de bala en zonas del cuerpo como la cabeza y el tórax. “Se escucharon varias detonaciones dentro del apartamento, lo que evidencia la brutalidad del ataque”, indican.