Destapan último pedido que hizo suegra de exreina Carolina Flores a su hijo antes del asesinato: “Problemas que tenían”

Carolina Flores, exreina mexicana, fue víctima de un ataque desmedido en su apartamento, ubicado en Polanco, Ciudad de México. La famosa se encontraba con su suegra y su esposo, quien cuidaba a su bebé en otra habitación.

Particular video que publicó la exreina Carolina Flores antes de ser asesinada en México: “¿A esto le tenía tanto miedo?”

Un video, publicado por Carlos Jiménez, periodista, logró dar un vistazo a lo que pasó aquel día en el inmueble, precisamente tras una conversación que sostuvieron ambas mujeres en la planta baja.

Luego de varios días desde que el hecho de conoció, el comunicador mexicano compartió en su formato información relacionada con declaraciones que dio el esposo de Carolina Flores, enfocadas en qué fue lo que ocurrió ese 15 de abril.

Según se expuso, todo pasó después de que su mamá, Erika Herrera, le hizo un inesperado pedido en plena visita que les hizo. La mujer le solicitó que la dejara a solas con la exreina, ya que tenía una intención detrás.

De acuerdo con lo que se destapó, la suegra deseaba, supuestamente, hablar con la famosa sobre sus problemas, intentando que todo fuera distinto. Allí le pidió a Alejandro Sánchez que las dejara, por lo que él hizo caso.

“Según él, salió por la mañana a pasear a su bebé, ya que quería llevarlo a pasear por las calles de Polanco. Cuando regresó, dice él, estaba su mamá en la parte baja de la casa. Dice que su mamá le pidió que la dejara a solas con Carolina, que quería platicar con ella, hablar sobre los problemas que tenían y que las dejara un momento a solas”, contó Jiménez.

Carolina Flores, exreina mexicana que fue asesinada a mitad de abril de 2026. Foto: Tiktok @carolinaff444 - @c4jimenez / Montaje SEMANA

De este modo, todo apunta a que la mujer aprovechó y, presuntamente, atacó a su nuera en la cocina, donde se le vio entrar de forma genuina y común. En el clip que se hizo viral se puede ver cómo, tras los disparos.

Las investigaciones avanzan y por el momento ya se identificó al taxista que llevó a la suegra a otro punto de la ciudad, esperando dar con su paradero por ser la principal sospechosa.