Revelan dato clave sobre asesinato de exreina Carolina Flores: destapan qué pasó con taxista que llevó a la suegra

El caso de Carolina Flores, exreina de belleza, conmocionó a millones de personas precisamente por la forma en la que murió en su apartamento, ubicado en Polanco, Ciudad de México. La mujer fue baleada en varias ocasiones, perdiendo la vida en el lugar donde se encontraba con su esposo, hijo y suegra.

Destapan aterradores detalles del asesinato de la exreina Carolina Flores; expusieron verdad de la suegra

Tras su muerte, apareció un video en el que se denunció a Érika Guadalupe Herrera, su suegra, como presunta responsable del ataque, ya que fue la última persona que interactuó con la modelo en la vivienda. Las imágenes son contundentes, enmarcando una tragedia que venía de conflictos familiares.

Carlos Jiménez, periodista mexicano, fue el encargado de dar información al respecto, plasmando lo que ocurrió antes, durante y después del asesinato de Carolina Flores. De hecho, el comunicador fue quien contó la reacción de la suegra, quien abandonó el inmueble apenas se escucharon los disparos.

No obstante, recientemente, durante el formato C4 en Alerta, el periodista entregó nuevos detalles relacionados con el caso, afirmando que las autoridades hallaron al conductor del taxi en el que se trasladó, recibiendo datos de dónde se quedó aquel día.

“Ese día que le conté que la suegra escapó en taxi. Le conté que las autoridades ya estaban investigándolo. Hoy sabemos que la policía de investigación, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, ya ubicó al conductor de ese taxi”, comentó.

El taxista habría sido indagado por los investigadores, quienes deseaban saber el sitio al que trasladó a Herrera ese 15 de abril. El hombre entregó estos detalles e informó el punto exacto en el que la dejó con sus respectivas maletas.

“Hizo un rastreo con las cámaras de la ciudad para ver hacia dónde se había ido, ver hacia dónde había viajado y ubicó al taxista y ya habló con el taxista. Lo que sabemos es que el taxista ya les contó a dónde llevó a la señora”, dijo Jiménez.

“La policía tiene algunos datos, pero no los podemos dar a conocer para que no se les vaya a caer la investigación”, agregó, aclarando las razones por las que todo se maneja con discreción y reserva absoluta.

Con esta información, podría darse con el paradero de Herrera, quien sigue como principal sospechosa de la muerte de Carolina Flores.