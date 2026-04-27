Destapan aterradores detalles del asesinato de la exreina Carolina Flores; expusieron verdad de la suegra

La muerte de Carolina Flores conmocionó a millones de personas en redes sociales, precisamente por el video que se conoció de aquel 15 de abril, cuando fue asesinada en su apartamento, ubicado en Polanco, Ciudad de México.

Particular video que publicó la exreina Carolina Flores antes de ser asesinada en México: “¿A esto le tenía tanto miedo?”

La famosa se encontraba en el lugar junto a su esposo, su hijo y su suegra, con quienes compartía aparentemente de forma común y corriente. No obstante, imágenes mostraron cómo fue atacada en el sitio, recibiendo varios impactos de bala.

Pese a que las investigaciones siguen, hay versiones que señalan que la madre de Alejandro Sánchez, esposo de la exreina, habría sido la causante de esta tragedia, alegando motivos personales por temas del pasado.

Las primeras informaciones, compartidas por el periodista Carlos Jiménez, apuntan a que la mujer planeó la muerte de su nuera por ‘cruces’ y problemas que ya tenían, precisamente al sentir que le habían quitado a su hijo.

Sin embargo, en las últimas horas, Antonio Nieto, periodista mexicano, fue entrevistado por Adela Micha, buscando conocer los escalofriantes detalles de este ataque. El comunicador fue claro y expuso lo que se sabía que pasó en aquel apartamento.

De acuerdo con lo que manifestó en la charla para La saga, Carolina Flores recibió heridas mortales en el cuerpo, las cuales le arrebataron la vida en ese instante. Érika María Herrera, su suegra, le disparó, presuntamente, en varias ocasiones, enfocándose en una zona específica.

“Le hacen un disparo a quemarropa, Adela, y cuando cae el cuerpo al piso le hacen por lo menos otros cinco disparos”, dijo.

Carolina Flores, exreina mexicana que fue asesinada a mitad de abril de 2026. Foto: Tiktok @carolinaff444 - @c4jimenez / Montaje SEMANA

En cuanto a estas lesiones, Nieto profundizó que los impactos fueron a una distancia corta, dirigidos a la cara, cabeza y cuello, asegurándose de quitarle la vida. Esto dejaría en evidencia el rencor y “odio” que la suegra sentía por la modelo, al punto de detonar el arma sin pensarlo.

“Todavía en una distancia mucho más cercana, de acuerdo con la carpeta de investigación, (le dispara) en el pómulo izquierdo, en el cuello y en dos ángulos de la región occipital en la cabeza”, relató el periodista enfocado en temas policiales.

“Lo cual evidentemente significa que había una disputa, que había un rencor, que había un tremendo resentimiento, un odio hacia esta joven”, agregó.

En cuanto a lo dicho por amigas cercanas de Flores en ¡Siéntese quien pueda!, la situación entre ambas mujeres estaba tensa y mal desde el instante en que ella se quedó embarazada de Alejandro Sánchez. La noticia del bebé no le habría gustado a Herrera, llegando a sostener peleas constantes con la exreina.

Univisión recoge que este crimen se dio en la cocina, por lo que la suegra dejó la pistola en un mesón que había y se dirigió a la puerta para tomar un taxi.