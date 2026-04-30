Actualizan la ISO 14001: empresas deberán ajustar su gestión ambiental

La presión por avanzar en sostenibilidad sigue reconfigurando la forma en que operan las empresas a nivel global.

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En ese contexto, la Organización Internacional de Normalización (ISO) anunció la actualización de la ISO 14001, la norma de gestión ambiental más utilizada en el mundo, adoptada por más de 670.000 organizaciones en distintos sectores y países.

La actualización introduce un marco renovado que busca responder a prioridades actuales como el cambio climático y la biodiversidad, en un entorno donde las exigencias regulatorias, los compromisos corporativos y la presión de los mercados han elevado el estándar ambiental para las compañías.

Más allá de ser un lineamiento técnico, la norma tiene implicaciones directas en la competitividad empresarial. Diversos estudios han evidenciado su impacto en el desempeño ambiental.

Una investigación del Consejo de Normas de Canadá, basada en datos de 83 países entre 1999 y 2022, encontró una correlación significativa entre la adopción de la ISO 14001 y la mejora en indicadores ambientales.

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En términos concretos, el análisis señala que un aumento del 1% en las certificaciones de esta norma puede reducir en 0,14% las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de PIB, lo que evidencia su potencial como herramienta para mitigar el impacto ambiental de la actividad productiva.

La gestión ambiental se convierte en un factor clave de negocio. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Esta actualización, además de facilitar la implementación e integrarse con otras normas, impacta la competitividad y la credibilidad”, afirmó Daniel Trillos, director de Normalización de Icontec.

En Colombia, la norma ha sido adoptada como estándar técnico a través de Icontec (NTC-ISO 14001), lo que la convierte en un referente para empresas de todos los tamaños, desde mipymes hasta grandes corporaciones.

Su aplicación permite estructurar procesos de gestión ambiental, optimizar el uso de recursos y fortalecer la credibilidad frente a inversionistas, clientes y mercados internacionales.

El ajuste también apunta a facilitar su integración con otros sistemas de gestión, lo que reduce costos operativos y mejora la eficiencia en la implementación de políticas ambientales dentro de las organizaciones.

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El avance de estas normas refleja un cambio de fondo en la economía global, la sostenibilidad dejó de ser un elemento reputacional para convertirse en un factor de productividad, acceso a mercados y competitividad.

La actualización de la ISO 14001 no solo redefine la gestión ambiental empresarial, sino que también plantea una exigencia clara, adaptarse a un entorno donde el desempeño ambiental es cada vez más determinante para crecer.