El 66 % de las MiPymes en Colombia ya utiliza inteligencia artificial, según estudio

El 66 % de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en Colombia ya utiliza inteligencia artificial, de acuerdo con un estudio de Microsoft, lo que evidencia la expansión de estas tecnologías en el entorno empresarial del país. Las organizaciones están incorporando herramientas de IA para optimizar procesos, reducir tiempos y mejorar la eficiencia en distintas áreas del negocio.

Tareas como la redacción de documentos, el análisis de datos, la generación de reportes y la gestión de información interna comienzan a apoyarse en asistentes de inteligencia artificial, lo que está transformando la operación de las compañías. Esta adopción muestra cómo la IA deja de ser una herramienta experimental y pasa a integrarse en el funcionamiento cotidiano.

Según Mateo Burgos, CEO de Meeteam, “cada vez más empresas están identificando tareas repetitivas que pueden automatizarse con inteligencia artificial. Esto permite liberar tiempo de los equipos para enfocarse en actividades estratégicas y de mayor valor”.

Sectores como manufactura, alimentos, retail, construcción, servicios de aseo, hotelería, salud y comercio electrónico han empezado a identificar procesos susceptibles de automatización. En algunas organizaciones, estas soluciones han pasado de fases piloto a implementaciones activas, mientras otras aún evalúan proveedores o exploran su integración.

El avance también incide en la gestión del talento humano. Las empresas demandan perfiles con habilidades digitales y experiencia en automatización, al tiempo que impulsan procesos de capacitación interna para facilitar la adopción de estas herramientas.

Factores económicos también influyen en este proceso. Para 2026, el salario mínimo en Colombia se fijó en $ 1.750.905, con un auxilio de transporte de $ 249.095, lo que acerca el ingreso mensual a los $ 2 millones. Este incremento ha llevado a las organizaciones a revisar sus estructuras de costos y a buscar mejoras en productividad.

Aunque la IA se implementa para optimizar procesos, especialistas advierten que su adopción también podría reemplazar funciones operativas en algunos casos.