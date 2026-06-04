Crédito

Bancóldex amplía programa para preparar microempresas y facilitar acceso al crédito

Los participantes recibirán capacitación, acompañamiento financiero y herramientas empresariales.

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Redacción Economía
4 de junio de 2026 a las 4:38 p. m.
La formación financiera aparece como factor clave para crecer empresarialmente.
La formación financiera aparece como factor clave para crecer empresarialmente. Foto: Getty Images

El acceso al crédito continúa siendo uno de los mayores obstáculos para pequeños negocios colombianos. Aunque miles de microempresas logran operar diariamente, muchas siguen enfrentando dificultades para acceder a financiación formal debido a problemas administrativos, falta de educación financiera o desconocimiento sobre cómo prepararse para solicitar recursos.

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En ese contexto, Bancóldex anunció la ampliación de la convocatoria de su programa “Súmate, alístate para crecer”, iniciativa orientada a fortalecer capacidades financieras de microempresarios en todo el país.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 8 de junio y busca preparar a empresarios mediante un esquema gratuito y virtual que combina formación financiera con acompañamiento personalizado orientado a identificar posibilidades reales de acceso a crédito.

Desde su creación en 2023, más de 700 empresas han participado en el programa, reflejando el interés creciente de pequeños negocios por fortalecer capacidades administrativas y financieras.

El programa funciona mediante dos componentes principales. El primero consiste en sesiones virtuales orientadas a fortalecer conocimientos financieros y herramientas empresariales; el segundo busca acompañar individualmente a los participantes para analizar su potencial de financiación, identificar debilidades administrativas y construir estrategias para futuras oportunidades de crecimiento.

La necesidad de este tipo de iniciativas aparece respaldada por las cifras. Solo durante 2025, Bancóldex reportó haber apoyado procesos de formación y capacitación dirigidos a 2.697 empresas distribuidas en 213 municipios del país, donde aproximadamente un 92 % correspondió a mipymes.

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“El Banco cuenta con un portafolio de servicios no financieros que busca mejorar las capacidades de los empresarios para la toma de decisiones, incrementar sus posibilidades de acceso o uso adecuado del financiamiento y contribuir a la materialización de sus proyectos de crecimiento”, señaló Jorge Arcieri, director de productos financieros y no financieros de Bancóldex.

Además de capacitación, los participantes también podrán acceder a clínicas financieras temáticas, herramientas de autogestión y acompañamiento especializado operado por Incubar, aceleradora empresarial con sede en Manizales.