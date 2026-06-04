Bancóldex amplía programa para preparar microempresas y facilitar acceso al crédito

El acceso al crédito continúa siendo uno de los mayores obstáculos para pequeños negocios colombianos. Aunque miles de microempresas logran operar diariamente, muchas siguen enfrentando dificultades para acceder a financiación formal debido a problemas administrativos, falta de educación financiera o desconocimiento sobre cómo prepararse para solicitar recursos.
En ese contexto, Bancóldex anunció la ampliación de la convocatoria de su programa “Súmate, alístate para crecer”, iniciativa orientada a fortalecer capacidades financieras de microempresarios en todo el país.
La convocatoria estará abierta hasta el próximo 8 de junio y busca preparar a empresarios mediante un esquema gratuito y virtual que combina formación financiera con acompañamiento personalizado orientado a identificar posibilidades reales de acceso a crédito.
Desde su creación en 2023, más de 700 empresas han participado en el programa, reflejando el interés creciente de pequeños negocios por fortalecer capacidades administrativas y financieras.
El programa funciona mediante dos componentes principales. El primero consiste en sesiones virtuales orientadas a fortalecer conocimientos financieros y herramientas empresariales; el segundo busca acompañar individualmente a los participantes para analizar su potencial de financiación, identificar debilidades administrativas y construir estrategias para futuras oportunidades de crecimiento.
La necesidad de este tipo de iniciativas aparece respaldada por las cifras. Solo durante 2025, Bancóldex reportó haber apoyado procesos de formación y capacitación dirigidos a 2.697 empresas distribuidas en 213 municipios del país, donde aproximadamente un 92 % correspondió a mipymes.
“El Banco cuenta con un portafolio de servicios no financieros que busca mejorar las capacidades de los empresarios para la toma de decisiones, incrementar sus posibilidades de acceso o uso adecuado del financiamiento y contribuir a la materialización de sus proyectos de crecimiento”, señaló Jorge Arcieri, director de productos financieros y no financieros de Bancóldex.
Además de capacitación, los participantes también podrán acceder a clínicas financieras temáticas, herramientas de autogestión y acompañamiento especializado operado por Incubar, aceleradora empresarial con sede en Manizales.