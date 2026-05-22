Bancóldex fue reconocido por programa de reactivación económica en Providencia

La reconstrucción económica de Providencia y Santa Catalina continúa mostrando señales de recuperación casi seis años después del paso del huracán Iota, desastre que afectó gravemente la infraestructura, el comercio y la actividad empresarial del archipiélago.

Ideam advierte calor extremo y temperaturas récord en el archipiélago de San Andrés

En medio de ese proceso, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) reconoció a Bancóldex por el Fondo para la Reactivación de Providencia Blooming Roots, iniciativa enfocada en apoyar la recuperación de micro y pequeñas empresas de las islas mediante modelos de financiamiento y acompañamiento empresarial.

El reconocimiento fue entregado durante la 56.ª Asamblea General de ALIDE, realizada en Asunción, Paraguay, dentro de la categoría de ‘Productos financieros’, destacando el impacto del programa sobre negocios locales que históricamente han tenido dificultades para acceder al sistema financiero formal.

Uno de los resultados más relevantes del fondo fue el crecimiento promedio anual de 59 % en los ingresos de las empresas intervenidas.

Además, el 100 % de las compañías vinculadas implementó estrategias de resiliencia climática, mientras muchas accedieron por primera vez a capital de inversión y procesos de fortalecimiento empresarial.

El programa también mostró un fuerte componente de inclusión. Según el reporte, el 75 % de las empresas del portafolio está liderado por mujeres, reflejando el peso que han tenido los emprendimientos femeninos dentro de la recuperación económica de Providencia y Santa Catalina.

La estrategia fue desarrollada junto con aliados como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), AMPLO y Grassroots Business Fund, bajo un modelo de financiación combinada orientado a negocios que normalmente no acceden a crédito tradicional.

Colombia, sin tiempo para prepararse ante Fenómeno de El Niño. El duro pronóstico de Andesco

Además de financiamiento, el fondo incorporó asistencia técnica especializada y acompañamiento empresarial, buscando fortalecer sostenibilidad, generación de empleo local y resiliencia económica en una de las regiones más golpeadas por fenómenos climáticos recientes en Colombia.

El caso aparece además como una muestra de cómo los modelos de banca de desarrollo empiezan a incorporar enfoques relacionados con adaptación climática, inclusión financiera y fortalecimiento regional dentro de sus estrategias de reactivación económica.