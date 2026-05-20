Cartagena estrena restaurante donde personas ciegas guían a los comensales en total oscuridad

La oferta gastronómica experiencial continúa ganando espacio en Colombia y Cartagena suma una de las propuestas más particulares. Se trata de Sombras, el restaurante donde los comensales cenan en completa oscuridad mientras son guiados y atendidos por personas ciegas.

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El concepto, que ya operaba en Bogotá y fue reconocido como el restaurante mejor calificado de la capital en TripAdvisor, abrió una nueva sede en el Centro de Convenciones Julio César Turbay, dentro del complejo Viva la Vida Cartagena.

La experiencia combina gastronomía, neurociencia, inmersión sensorial e inclusión laboral. Durante 90 minutos, grupos de seis personas permanecen en una sala completamente oscura disfrutando un menú degustación de siete tiempos inspirado en sabores de los cinco continentes.

A diferencia de un restaurante tradicional, en Sombras desaparecen celulares, luces y referencias visuales. El recorrido se construye únicamente a través del gusto, el tacto, el olfato y el sonido, obligando a los visitantes a interactuar desde otros sentidos y a replantear su percepción del entorno.

Uno de los ejes centrales del proyecto está relacionado con inclusión laboral. El restaurante emplea a asesores gastronómicos ciegos, entrenados especialmente para orientar y atender a los comensales dentro de la oscuridad total.

Las experiencias inmersivas siguen ganando espacio dentro del turismo gastronómico colombiano. Foto: Sombras

La sede de Cartagena incorporó una reinterpretación que incluye ingredientes como langostinos, mango, maracuyá, jalapeño y notas cítricas, dentro del menú diseñado para potenciar la experiencia sensorial. La propuesta también incluye coctelería de autor inspirada en sabores colombianos y tropicales.

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La apertura implicó cerca de un mes de entrenamiento técnico y emocional para el equipo encargado de operar la experiencia, incluyendo metodologías específicas de orientación y servicio en ausencia total de luz.

Más allá del componente gastronómico, Sombras busca generar reflexiones relacionadas con empatía, inclusión y percepción humana.