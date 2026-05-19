Solo dos de cada diez personas con discapacidad logran acceder al empleo formal en Colombia

La inclusión laboral de personas con discapacidad empieza a tomar mayor relevancia dentro del mercado laboral colombiano tras la aprobación de la Ley 2466 de 2025, normativa que establece nuevas obligaciones para las empresas y abre un escenario de transformación en materia de contratación, accesibilidad y formación digital.

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Actualmente, solo 2 de cada 10 personas con discapacidad logran incorporarse al mercado laboral formal en Colombia, una cifra que continúa reflejando las brechas de acceso al empleo y las dificultades estructurales que enfrenta esta población dentro de los procesos de contratación.

La nueva ley introduce cuotas mínimas de contratación para compañías con más de 100 empleados, impulsando un modelo empresarial enfocado en inclusión, accesibilidad y adaptación tecnológica.

El cambio normativo también se alinea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por Colombia, que reconoce el derecho al trabajo en igualdad de condiciones y promueve entornos laborales libres de discriminación.

Más allá de las obligaciones legales, expertos consideran que el nuevo escenario representa una oportunidad para que las organizaciones fortalezcan competitividad, diversidad y transformación digital dentro de sus estructuras laborales.

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Uno de los principales retos está relacionado con la accesibilidad digital. La adaptación de plataformas, herramientas tecnológicas, procesos de selección y entornos de trabajo empieza a convertirse en un elemento clave para garantizar condiciones laborales equitativas para personas con discapacidad física, sensorial o intelectual.

La inclusión laboral empieza a convertirse en un eje estratégico empresarial. Foto: Getty Images

En paralelo, la creciente demanda de perfiles tecnológicos en Colombia también abre nuevas oportunidades para impulsar programas de formación en competencias digitales dirigidos a esta población, facilitando acceso a empleos de mayor calidad y estabilidad.

El tema será uno de los focos centrales de la jornada “Empleo inclusivo para personas con discapacidad en Colombia: reforma laboral, tecnología y accesibilidad digital”, organizada por la Fundación VASS y Colsubsidio el próximo 20 de mayo en Bogotá.

El encuentro reunirá representantes empresariales, académicos, institucionales y sociales para discutir los retos que plantea la implementación de la nueva normativa.

Durante la jornada también se analizarán experiencias de empresas que ya avanzan en modelos de inclusión laboral y accesibilidad tecnológica, así como estrategias para integrar sostenibilidad social y transformación digital dentro de las organizaciones.

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La Fundación VASS señaló que la formación en habilidades digitales y la accesibilidad tecnológica deben convertirse en herramientas centrales para construir un mercado laboral más inclusivo y competitivo.

Las empresas enfrentan hoy mayores exigencias en diversidad, sostenibilidad y transformación digital, factores que ganan peso en las dinámicas laborales y corporativas del país.