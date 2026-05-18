Iván Cepeda reafirma su compromiso con la población LGBTIQ+: “Defenderemos la igualdad jurídica de la diversidad sexual”

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, participó en la tarde del domingo en un evento de campaña en la Plazoleta de Lourdes, en Bogotá, con la comunidad LGBTIQ+.

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Desde la Plazoleta de Lourdes, en Bogotá, el candidato presidencial aseguró que, en un eventual “segundo gobierno progresista”, no aceptará que los funcionarios del Estado practiquen el odio contra las mujeres.

“No puede haber funcionarios de nuestro segundo gobierno que practiquen formas abiertas o explícitas de homofobia o misoginia. Lo digo con toda claridad. Defenderemos la igualdad jurídica de la diversidad sexual, incluido, por supuesto, el matrimonio igualitario”, señaló el aspirante presidencial.

En su intervención desde la plaza de Lourdes, expresó su “reconocimiento y admiración al movimiento de la comunidad LGBTIQ+, por sus luchas históricas y sus logros en defensa de su dignidad y sus derechos, que son objeto de orgullo no solo por parte de ustedes, sino de todo el país”.

Cepeda, en medio de su discurso en el centro de Bogotá, resaltó que en Colombia se siguen practicando “crímenes de odio” contra esta población y destacó que en 2025 se presentaron más de 400 asesinatos de personas con identidad de género diversa.

“No seremos una sociedad democrática en sentido pleno, ni mucho menos, una sociedad pluralista y diversa, sin que las personas y la comunidad LGBTQ+ sean debidamente reconocidas y gocen de todos los derechos que tiene cualquier otro ser humano”, destacó el candidato.

Arremetió de nuevo contra el uribismo y su candidata, la actual senadora Paloma Valencia. “No más mentiras. La candidatura de la señora Valencia representa lo más hostil a la libertad y a la igualdad”, señaló.

El aspirante presidencial se comprometió con esta población a consolidar los avances que, según él, se lograron en el Gobierno de Gustavo Petro, y a cumplir con compromisos sólidos, establecidos en su programa.

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El candidato señaló que su gobierno protegerá el derecho a asumir la identidad de género pública y libremente, así como a incluir variables de diversidad sexual y de género en todos los sistemas de información.

“Es vergonzoso que el Congreso de la República no haya legislado nunca en favor de los derechos de las personas LGBTIQ+”, señaló Cepeda, al anunciar que trabajará por una reforma constitucional que las reconozca.

Además, insistió en que “haremos lo necesario para prohibir cualquier tipo de prácticas relacionadas con las llamadas ‘terapias de conversión’, así como para erradicar toda forma de prejuicios y estereotipos frente a la diversidad, en todos los niveles del sistema educativo”.