Abelardo de la Espriella supera a Paloma Valencia e Iván Cepeda en búsquedas, según Google Trends

Google Trends, la herramienta que permite predecir el interés de los electores en la búsqueda por cada uno de los candidatos, viene mostrando en los últimos días un cambio en el comportamiento de los internautas.

Abelardo de la Espriella, por primera vez, desbancó del primer lugar a Iván Cepeda en Google Trends. El Tigre lidera en las búsquedas

En la última semana, a menos de 15 días para que los colombianos acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente del país, el candidato Abelardo de la Espriella viene mostrando una tendencia en ascenso, frente a Iván Cepeda.

La semana pasada, por primera vez, el candidato del movimiento Defensores de la Patria desbancó a Cepeda en esa tendencia que ostentaba casi desde mediados de abril, cuando era el más buscado de la contienda electoral.

Abelardo de la Espriella se encuentra en este momento punteando en el número de búsquedas digitales, que es medido por la plataforma Google Trends, en la gran mayoría de regiones de Colombia.

Según las mediciones de este domingo, 17 de mayo, el abogado se impone a el hombre del Pacto Histórico y a Paloma Valencia en departamentos como Cesar, Córdoba, Atlántico y La Guajira.

De acuerdo con los datos, en La Guajira De la Espriella marca un 53 % de búsquedas a favor, mientras que Cepeda tiene el 32 % y Valencia se queda atrás con solo el 15 %.

El caso del Atlántico es similar, solo que el candidato del Pacto Histórico suma un 35 % y Valencia el 12 %, mientras el aspirante del movimiento ciudadano se mantiene allí con el 53 % de las búsquedas.

Resultado de búsqueda de candidatos presidenciales en las regiones del país. El color azul representa al candidato Abelardo de la Espriella, el amarillo a Iván Cepeda y el rojo a Paloma Valencia. Foto: Captura de pantalla

En Cesar y Córdoba, el candidato De la Espriella se encuentra en el primer lugar de búsquedas con el 57 % y 55 %, respectivamente, mientras que Iván Cepeda se encuentra en el segundo puesto con 33 % y 35 %. Paloma Valencia, en estas dos regiones, marca 10 % para ambas.

En regiones como Quindío y Risaralda, en el Eje Cafetero, el abogado se mantiene en primer lugar con 55 % y 53 % de las búsquedas, seguido por Cepeda, que tiene un 33 % en ambas regiones y Paloma Valencia con el 12 % y 14 %, respectivamente.

Resultado de búsqueda de candidatos presidenciales en las regiones del país. El color azul representa al candidato Abelardo de la Espriella, el amarillo a Iván Cepeda y el rojo a Paloma Valencia. Foto: Captura de pantalla

Resultado de búsqueda de candidatos presidenciales en las regiones del país. El color azul representa al candidato Abelardo de la Espriella, el amarillo a Iván Cepeda y el rojo a Paloma Valencia. Foto: Captura de pantalla

En el departamento de Cundinamarca las búsquedas de los internautas no son diferentes. Abelardo de la Espriella tiene el 53 % de las mismas, mientras que el candidato del petrismo alcanza el 32 % y la aspirante del Centro Democrático se ubica con el 15 %.

En Santander De la Espriella tiene un porcentaje del 60 %, un día después de que se realizó su acto de campaña en la ciudad de Bucaramanga. Por su parte, Paloma Valencia, que también estuvo este fin de semana en varios municipios del departamento, suma el 16 % de las búsquedas. Entre tanto, Iván Cepeda obtiene el 24 % de las mismas.