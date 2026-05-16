Este video prueba el apoyo del congresista Wilmer Carrillo, condenado por corrupción, a un acto de Paloma Valencia en Cúcuta

Un video que circula en redes sociales demuestra que el evento que se adelantó en Cúcuta el pasado 9 de mayo de la campaña presidencial de la candidata Paloma Valencia contó con el apoyo de Wilmer Carrillo, un congresista recién condenado por actos de corrupción.

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“¿Dónde están los amigos de Wilmer Carrillo?”, se le escucha decir al presentador del evento, mientras en tarima en Cúcuta era esperada, frente a cientos de personas, la aspirante presidencial del Centro Democrático.

SEMANA confirmó, con distintas fuentes en el departamento y el propio Centro Democrático, que detrás del evento estaría el polémica representante a la Cámara de Norte de Santander y el partido de la U.

Según las versiones confirmadas por este medio, Carrillo habría financiado la logística que incluía el lugar, la tarima, entre otros gastos. En el Centro Democrático, más de una voz encendió las alarmas cuando se detectó la mano del polémico y condenado representante en dicha actividad.

En medio de la llegada de la candidata presidencial, el animador del evento pronunció el nombre de Carrillo por lo menos en tres oportunidades, así como de otros líderes políticos de la región.

El congresista condenado en primera instancia habría sido el encargado de llevar a gran parte de la gente. De acuerdo con las versiones, hubo transporte, refrigerios, entre otros apoyos, para movilizar a unas 5.000 mujeres que terminaron siendo alrededor de 1.500 tras las horas de retraso de Paloma Valencia en llegar a la manifestación.

Wilmer Carrillo fue condenado en primera instancia a principios del mes de mayo por la Corte Suprema de Justicia, por irregularidades en contratación.

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El alto tribunal destacó que los hechos que motivaron la condena están relacionados con el Convenio de Asociación 00177 de 24 de junio de 2011, por un valor superior a los $1.465 millones de pesos.

De acuerdo con la Corte, el objeto de este contrato “fue la ejecución de obras para la reconstrucción del acceso y protección de la estructura del puente de Puerto León, ubicado sobre el río Zulia en la vía Agualasal–Puerto León–Puerto Santander, que comunica a esa región con la ciudad de Cúcuta".

Carrillo se presentó el pasado 12 de mayo a la sesión de las comisiones conjuntas del Congreso, a pesar de que fue condenado en primera instancia por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

La candidata presidencial Paloma Valencia durante el evento en Cúcuta. Foto: Facebook: Paloma Valencia

Aunque en contra de Carrillo aún no existe una orden de captura, La Corte ordenó una pena de ocho años de prisión, le condenó a pagar una multa superior a los 69.000.000 de pesos y le inhabilitó para ejercer cargos públicos por un periodo de más de ocho años.