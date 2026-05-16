María José Pizarro le saca en cara a Paloma Valencia el consulado de su hermano Pedro Agustín, mientras la candidata habla de “embajadas de pasarela”

Falta poco menos de dos semanas para que los colombianos acudan a las urnas para definir quién será el próximo presidente para el período 2026-2030 o, en caso de segunda vuelta, el nombre entre los dos candidatos que se disputarán la Presidencia.

Cada vez más, las peleas y las tensiones entre campañas se notan. En la red social X, se evidenció una nueva discusión, esta vez entre María José Pizarro, la jefe de debate de Iván Cepeda, el candidato del Gobierno Petro y Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático.

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, las diferencias entre campañas siguen aumentando y ahora el debate se trasladó a X. Foto: Long Visual Press/UIG via Getty

A través de un trino, Pizarro se refirió a un pronunciamiento de Paloma Valencia, en el que hablaba de las embajadas y consulados innecesarios en Colombia y que se deberían eliminar.

“No más embajadas de pasarela. Con nosotros serán promotoras de las exportaciones colombianas y de la llegada de turistas. Colombia será una potencia como destino que atrae inversión, vincula a las comunidades y no permite el turismo sexual“, dijo Valencia en uno de sus trinos, en los que incluyó un video sobre el tema.

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Tras los hechos, Pizarro decidió exponer un caso cercano a Valencia, de un familiar que justamente ocupó un cargo consular. Se trata de Pedro Agustín Valencia Laserna.

Las redes sociales se han convertido en otro escenario de confrontación entre candidatos y equipos de campaña rumbo a la Presidencia 2026. Foto: JUAN carlos SIERRA-SEMANA

“Pedro Agustín Valencia Laserna, cónsul general de Colombia en Miami durante el gobierno Duque; Daniela Mejía, hija del exsenador Carlos Felipe Mejía, primera secretaria en la embajada de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York; Lina María Ramírez Cortes hermana del exsenador Ciro Ramírez, en la Embajada de Colombia en Argentina“, dijo Pizarro en su trino.