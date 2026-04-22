El nombre de Angie Rodríguez se convirtió en tendencia en las últimas horas luego de que se conocieran cuestionamientos y denuncias alrededor de presuntas irregularidades en el Gobierno de Gustavo Petro, lo que desató un fuerte debate público y político.

Explosiva entrevista de Angie Rodríguez, exmano derecha de Gustavo Petro, con SEMANA: destapa presuntas irregularidades en el Gobierno

El caso tomó mayor relevancia tras una entrevista exclusiva concedida a Semana, en la que entregó detalles que encendieron la discusión pública por las implicaciones que tendrían frente a decisiones del Estado y posibles responsabilidades institucionales.

En medio de esa controversia, la senadora María José Pizarro se pronunció públicamente y aseguró que “en nuestro gobierno no permitiremos estas situaciones”.

Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas. Al producirse en el contexto de un gobierno en ejercicio del cual hace parte como integrante de la bancada oficialista, distintos sectores comenzaron a cuestionar el sentido de su afirmación y el momento en el que fue emitida.

Uno de los pronunciamientos más directos vino del representante a la Cámara JP Hernández, quien reaccionó a través de sus redes sociales con un mensaje en tono crítico. “Ahora la señora Pizarro quiere desmarcarse del nefasto gobierno Petro”, escribió el congresista, en una publicación en la que también cuestionó que la senadora hablara “como si este no fuera su gobierno”.

María José Pizarro sobre las denuncias de Angie Rodríguez: “En nuestro gobierno no vamos a permitir este tipo de situaciones”

En el mismo mensaje, Hernández aseguró que la ciudadanía tiene una percepción clara sobre la actual administración. “Los colombianos no son tontos”, afirmó, al referirse a lo que considera el impacto de las decisiones del Ejecutivo en el país.

La controversia se da en medio de un debate más amplio sobre responsabilidades políticas y posturas frente a casos sensibles que involucran al Estado.